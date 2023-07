Ależ zaskoczenie. Wraca najlepszy gracz Ekstraklasy i dwukrotny mistrz Polski

Sukces zaowocował transferem do angielskiego Brentford. Tam Valencia spędził tylko rok. Kolejne trzy lata spędził na wypożyczeniach. Reprezentował wówczas barwy Legii Warszawa, hiszpańskiego AD Alcoron i holenderskiego De Graafschap.

Valencia to dwukrotny mistrz Polski. Zagra w zespole, który bronił się przed degradacją do II ligi

Mimo że w ekipie z Łazienkowskiej rozegrał ledwie osiem spotkań, dopisał do swego CV drugi tytuł mistrza Polski (2021).

Z uwagi na przebieg dotychczasowej kariery Valencii angaż akurat w Zagłębiu może zaskakiwać. W poprzednim sezonie drużyna do ostatniej fazy zmagań broniła się przed spadkiem do II ligi. I niewiele wskazuje, by w nowym cyklu miała szturmować wrota krajowej elity.