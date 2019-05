Wisła Płock utrzymała się w lidze! "Nafciarze" zremisowali 0-0 z Zagłębiem Sosnowiec w 37. kolejce Ekstraklasy. Beniaminek z kolei żegna się z Ekstraklasą.

Sosnowiczanie żegnali się dziś z Ekstraklasą w której zabawili jedynie rok. Powtórzyła się więc sytuacja z sezonu 2007/08, kiedy Zagłębie także awansowało do Ekstraklasy, ale zajęło w niej ostatnie miejsce.

Trener Valdas Ivanauskas przebudował całkowicie formację defensywną, która jest zdecydowanie najgorsza w lidze. Przed rozpoczęciem spotkania beniaminek miał na koncie 80 straconych goli, co jest absolutnym rekordem, od kiedy obowiązuje formuła rozgrywek ESA37. Dziś utrzymali czyste konto dopiero po raz czwarty w sezonie.



Wisła Płock przed meczem także była zagrożona spadkiem, ale miała wszystko w swoich rękach. Tylko jeden wariant prowadził ją do I ligi - przegrana z Sosnowcem i wygrana Miedzi Legnica z Wisłą Kraków. Legniczanie po szalonym meczu co prawda wygrali 5-4 z "Białą Gwiazdą", ale remis "Nafciarzy" wystarczył do utrzymania.



"Nafciarze" zaczęli spotkanie, jakby chcieli jak najszybciej wyjść na prowadzenie i oddalić od siebie myśl o ewentualnym spadku. Już w 2. minucie groźne uderzenie z rzutu wolnego oddał Dominik Furman. Piłka przeleciała nad murem, a Lukasz Hroszszo z trudem sparował ją na rzut rożny.

Nim minęło 10 minut Wisła powinna bezapelacyjnie wyjść na prowadzenie, ale w niewytłumaczalny sposób spudłował Grzegorz Kuświk, choć stał metr przed pustą bramką. Po dograniu wzdłuż bramki napastnik nie był na spalonym, lecz zwyczajnie nie trafił w piłkę.

Od tamtej pory mecz się wyrównał, a piłkarze obu drużyn często padali po ostrych starciach i mecz był przerywany, by mogła zostać udzielona pomoc medyczna. W końcu niespodziewanie piłka znalazła się w bramce płocczan, lecz gol nie został uznany. Dawid Ryndak, który minął bramkarza i skierował piłkę do pustej bramki, był na spalonym.

Chwilę po przerwie na prowadzenie powinni wyjść gospodarze. Lukasz Greszszak stracił piłkę pod własnym polem karnym i przejął ją Giorgi Merebaszwili. Gruzin w sytuacji sam na sam uderzył wysoko nad bramką!

Poza podarowaną przez Greszszaka okazją, płocczanie nie potrafili wykreować sobie dogodnej sytuacji. Drużyna Leszka Ojrzyńskiego grała bez pomysłu i chaotycznie, a gdy z Krakowa zaczęły spływać wieści, że Miedź Legnica prowadzi z "Białą Gwiazdą", sytuacja stała się bardzo nerwowa.

10 minut przed końcem "Nafciarze" mieli niebywałe szczęście. Po dośrodkowaniu z lewej strony strzał głową oddał Ryndak, a gospodarzy uratowała poprzeczka!

Sześć minut później Wisła mogła wyjść na prowadzenie po ładnej akcji Mateusza Szwocha i Karola Angielskiego. Drugi z nich był w bardzo dobrej sytuacji, ale uderzył obok bramki.

Ostatecznie mecz zakończył się bezbramkowym remisem, a Wisła, choć w słabym stylu, utrzymała się w Ekstraklasie różnicą jednego punktu.

Wojciech Górski

Wisła Płock - Zagłębie Sosnowiec 0-0

Żółta kartka - Wisła Płock: Alan Uryga, Patryk Stępiński. Zagłębie Sosnowiec: Lukas Gressak, Tomasz Nawotka, Giorgi Iwaniszwili, Dawid Ryndak, Szymon Pawłowski.

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork). Widzów 6 519.

