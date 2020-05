Rafał Wolski prolongował umowę z Wisłą Płock do 30 czerwca 2021 roku. Zawodnik otrzymał propozycję dalszej współpracy, mimo że do tej pory nie rozegrał dla tego zespołu choćby minuty.

Pierwszy kontrakt Wolskiego z "Nafciarzami" wszedł w życie 6 marca tego roku. Nie ogłoszono wówczas okresu ważności umowy. Teraz wiadomo, że środkowy pomocnik będzie miał okazję na zaprezentowanie swoich umiejętności do lata przyszłego roku.

- Podjęliśmy decyzję o przedłużeniu kontraktu z Rafałem, ponieważ w naszej ocenie jest to zawodnik, który znacząco zwiększy siłę ofensywną - mówi prezes Wisły, Jacek Kruszewski, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu. - Nie zdążył jeszcze zaprezentować swoich umiejętności, ale to piłkarz, który potrafi zrobić różnicę na boisku. Mam nadzieję, że już niebawem zobaczymy go w oficjalnym meczu Wisły. Bardzo na niego liczymy.

Nazajutrz po przybyciu Wolskiego do Płocka jego nowy zespół rozegrał wyjazdowe spotkanie z Arką Gdynia, wygrywając 2-1. Wkrótce potem ligowa rywalizacja została zawieszona z powodu pandemii koronawirusa. Zawodnik do tej pory nie zdążył więc zadebiutować w barwach ekipy z Mazowsza .

- Szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że tak będzie wyglądał mój pobyt w Wiśle Płock - przyznaje sam zainteresowany. - Nikt przecież nie mógł przewidzieć, jak zmieni się sytuacja w kraju i na świecie. Nie udało mi się przez to zadebiutować oficjalnie w koszulce "Nafciarzy" i pokazać, na co mnie stać. Zapewniam jednak, że palę się do gry. Razem z chłopakami i sztabem staramy się utrzymać jak najwyższą formę. Klub robi wszystko, żeby nasze przygotowania przebiegały sprawnie i przede wszystkim bezpiecznie. Dziękuję za zaufanie.

27-letni obecnie Wolski figurował w kadrze "Biało-Czerwonych" na finały Euro 2012. W drużynie narodowej ostatni dotychczas mecz rozegrał jesienią 2017 roku. W sumie zaliczył w niej siedem występów i zdobył jedną bramkę.

