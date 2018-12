Wisła Kraków wygrała w Płocku ze swoją imienniczką 2-1 po dwóch trafieniach Zdenka Ondraszka. "Biała Gwiazda" tym samym utrzymała miejsce w czołowej ósemce. Ale nikt pod Wawelem nawet o tym nie myśli. Kibice z Krakowa mają nadzieję, że w lutym będą mieli okazję pojechać za swoją drużyną na ligowy mecz do Zabrza.

To właśnie z Górnikiem Wisła Kraków powinna zainaugurować wiosenną część sezonu. Czy tak będzie? Tego tak naprawdę nie wie nikt. Jedno co może cieszyć, to fakt, że zespół Macieja Stolarczyka faktycznie nie odpuszcza. A pomimo problemów finansowych zespół stara się zostawiać problemy w szatni. Nie od dziś mówi się, że nic nie jednoczy tak jak bieda. I tak jest też w przypadku "Białej Gwiazdy". Przekonać się o tym można było w Płocku, gdy po raz pierwszy do siatki trafił Ondraszek. Z czeskim napastnikiem cieszyli się wszyscy piłkarze oraz cały sztab szkoleniowy.

Choć warunki do gry w Płocku były bardzo trudne, to mecz stał na niezłym poziomie. A o golach w tym meczu decydowały proste błędy w obronie. Krakowianie zawdzięczają prowadzenie Cezaremu Stefańczykowi, który źle odegrał piłkę do Thomasa Daehnego. Futbolówkę zgarnął Zdenek Ondarszek, a próbujący interweniować niemiecki bramkarz powalił Czecha na murawę. Sędzia Jarosław Przybył nie wahał się i podyktował rzut karny. Jedenastkę na bramkę zamienił sam poszkodowany.

Gospodarze próbowali wziąć się za odrabianie strat i jeszcze przed przerwą powinni strzelić przynajmniej jednego gola. W pamięci kibiców zostanie świetna interwencja Jakuba Bartkowskiego. Boczny obrońca "Białej Gwiazdy" zablokował lecące w bramkę uderzenie Georga Merebaszwiliego. Chwilę później kapitalnym strzałem z rzutu wolnego popisał się Dominik Furman. Piłka leciała w okienko bramki Mateusza Lisa. Golkiper "Białej Gwiazdy" zdołał zbić uderzenie na poprzeczkę.

Po zmianie stron płocczanie szybko doprowadzili do remisu. Na własnej połowie piłkę stracił Vulent Basha, a Merebaszwili sprytnym strzałem przechytrzył Lisa. Wydawało się, że gospodarze przycisną "Białą Gwiazdę", ale nic takiego nie miało miejsca, a z prowadzenia cieszyli się piłkarze Macieja Stolarczyka. Zoran Aresnić zdecydował się na szarżę, zagrał do Dawida Korta, ten próbował odebrać piłkę, ale trafił w Igora Łasickiego. Szczęście chciało, że piłka wpadła pod nogi Ondraszka, który chwilę później po raz drugi trafił do bramki Daehnego.

Dla 30-letniego to prawdopodobnie ostatni występ w koszulce z "Białą Gwiazdą" na piersi. W końcówce Czech złapał czwartą w sezonie żółtą kartkę, która wyeliminuje go z gry w spotkaniu z Lechem Poznań. Kontrakt Czecha obowiązuje do końca roku.

Dla Wisły Płock dzisiejsza porażka oznacza masę problemów. Nafciarze niebezpiecznie zbliżają się do strefy spadkowej. Trener Kibu Vicuna po udanym początku teraz ma olbrzymie problemy z gromadzeniem punktów. W ostatnich pięciu meczach płocczanie zanotowali tylko jeden remis - przed tygodniem z Koroną w Kielcach.



Wisła Płock - Wisła Kraków 1-2 (0-1)

Bramki: 0-1 Ondraszek (12. - z rzutu karnego), 1-1 Merebaszwili (49.), 1-2 Ondraszek (61.).

Żółta kartka - Wisła Płock: Igor Łasicki, Damian Rasak, Giorgi Merebaszwili. Wisła Kraków: Zdenek Ondrasek.

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork). Widzów 1 951.



