Wisła Płock. Thomas Daehne: Musimy utrzymać formę

Piłkarze Wisły Płock, podobnie jak inni polscy ligowcy, rozpoczęli dwutygodniową domową izolację. Mimo to codziennie o wyznaczonej godzinie trenują indywidualnie, a zajęcia obserwują przez internet trenerzy. - Musimy utrzymać formę - przyznał bramkarz Thomas Daehne.

- Nie trenujemy na stadionie, zajęcia odbywają się przez internet pod okiem naszych szkoleniowców, ale też są istotne. W tym momencie musimy skupić się przede wszystkim na utrzymaniu odpowiedniej formy - powiedział PAP niemiecki bramkarz.

Trenerzy obserwują na podzielonym ekranie zajęcia piłkarzy, którzy zostali podzieleni na grupy i ćwiczą w wyznaczonych terminach. Wszystko po to, by utrzymać formę przed wyjściem na murawę, co zostało zaplanowane na początek maja.

W Płocku są wszyscy zawodnicy Wisły, większość z nich nie wyjechała do domów nawet na święta.

- Teraz wszyscy zawodnicy oraz trenerzy przebywają w izolacji. Znosimy to dzielnie, bo nie możemy doczekać się wznowienia rozgrywek. Stęskniliśmy się za piłką, myślę, że kibice również, chociaż ich chyba na trybunach prędko nie zobaczymy - dodał Daehne.

Zawodnicy przed rozpoczęciem izolacji zostali przez klub wyposażeni w sprzęt zapewniający bezpieczeństwo. Z domów mogą wychodzić tylko po zakupy. Nie ma zgody na spacery, bieganie czy jazdę na rowerze.

- Ostatnie tygodnie były dla nas wszystkich ciężkie. Piłka to nasz zawód, a żeby go wykonywać, musimy być dobrze przygotowani. Mam nadzieję, że tak będzie i do pierwszego po przerwie meczu z Koroną Kielce cała drużyna będzie w optymalnej dyspozycji - zaznaczył zawodnik "Nafciarzy".

Po sześciu tygodniach bez piłki, po zaledwie dwóch treningach na murawie przed świętami, gracze tęsknią za sportową rywalizacją na boisku. Po okresie izolacji i wykonaniu testów na obecność koronawirusa rozpoczną - z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa - wspólne treningi. Najprawdopodobniej pierwsze mecze zostaną rozegrane na przełomie maja i czerwca.

- Nadal pozostaje wiele znaków zapytania co do organizacji spotkań, ale najważniejsze, by wszystko przebiegało sprawnie i bezpiecznie - podsumował 26-letni Daehne.

Płocki zespół po 26 kolejkach ekstraklasy zajmuje 10. pozycję w tabeli. Do ósmej pozycji, zapewniającej grę w tzw. grupie mistrzowskiej, traci dwa punkty.

