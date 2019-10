Po piątkowym zwycięstwie 4-1 nad Arką Gdynia Wisła Płock jest już na czwartym miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy. Pod wodzą Radosława Sobolewskiego drużyna prezentuje świetną formę.

4 sierpnia asystent Macieja Stolarczyka w Wiśle Kraków został trenerem płocczan. Mieli oni wtedy na koncie jeden punkt i zajmowali przedostatnią pozycję w lidze. Sobolewski tchnął jednak w drużynę nowego ducha i teraz jego podopieczni są w czołówce Ekstraklasy.

Były reprezentant Polski dotychczas prowadził "Nafciarzy" w ośmiu spotkaniach, zdobywając 18 "oczek". W tym okresie nikt inny nie wywalczył więcej. Zaczęło się jednak nie najlepiej, bo od porażki z Piastem Gliwice. Po dwóch kolejnych zwycięstwach, z Pogonią Szczecin i ŁKS-em Łódź, Sobolewski musiał przyjąć na głowę kubeł zimnej wody, jakim była porażka z Zagłębiem Lubin 0-5. - Spotykamy się w zupełnie odmiennych nastrojach niż ostatnio. Jak można skomentować porażkę 0-5? Powiedzieć, że był to słaby mecz w naszym wykonaniu to nic nie powiedzieć. To za co chwaliłem chłopaków poprzednio, gdzieś nam dziś rozeszło się i bardzo żałujemy, że ten mecz potoczył się dla nas w ten sposób - mówił po tamtym meczu szkoleniowiec płockiej Wisły.

Po tym spotkaniu, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, gra jego zespołu odmieniła się. Drużyna wygrała cztery kolejne mecze. Dzięki temu sam Sobolewski też zapisał się w historii. Przed nim cztery zwycięstwa z rzędu z ekipą "Nafciarzy" odnosili tylko Mirosław Jabłoński i Leszek Ojrzyński. - Kończymy cykl spotkań. Teraz udamy się na trzy dni wolnego. Dziękuję chłopakom za ten miesiąc, który rozpoczął się fatalnie, bo od porażki z Zagłębiem. Jednak reakcja zespołu po tej przegranej była fantastyczna. Można powiedzieć, że zawodnicy sami sobie teraz wyznaczyli dalszą drogę - powiedział po ostatnim zwycięstwie z Arką, szkoleniowiec płocczan.

Teraz drużynę czeka przerwa reprezentacyjna. Dzięki świetnej grze, do kadry powrócił Dominik Furman. Kapitan Wisły Płock odżył pod wodzą Sobolewskiego, co nie umknęło uwadze selekcjonera i powołał go w miejsce kontuzjowanego Karola Linettego. Przed objęciem reprezentacji, Jerzy Brzęczek też był trenerem "Nafciarzy". Kto wie, być może podobna przyszłość czeka też Sobolewskiego?

