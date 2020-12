Wisła Płock. Sobolewski: Chcemy sprawić sobie świąteczny prezent

"Rywale przyjadą do Płocka, żeby się przełamać. Jeśli zaprezentujemy się tak jak w Gdańsku, to jestem pewien, że sprawimy wszystkim miły prezent świąteczny" - powiedział trener Wisły Radosław Sobolewski przed piątkowym meczem Ekstraklasy z Podbeskidziem Bielsko-Biała.

Po pięciu rozegranych w listopadzie i grudniu meczach, w których Wisła nie wygrała żadnego spotkania, wreszcie w poniedziałek, na koniec 13. kolejki płocczanie przerwali tę serię. Po bramce Dusana Lagatora, pięćsetnym golu nafciarzy w ekstraklasie, wiślacy po raz pierwszy w historii spotkań obu drużyn pokonali 1-0 Lechię w Gdańsku.

W Płocku mają nadzieję, że zwycięstwo było zakończeniem kiepskiej passy drużyny. Wisła w tym sezonie znacznie lepiej sobie radzi w meczach na wyjeździe niż na swoim stadionie. Z 13 zdobytych punktów osiem nafciarze wywalczyli w meczach na boiskach rywali.

Trener Sobolewski nie ukrywał radości po meczu z Lechią. "Bardzo się cieszę, że w udało się nam przełamać. Co więcej, Wisła Płock w Gdańsku wcześniej nie wygrała, dzięki czemu to zwycięstwo smakuje jeszcze lepiej" - zapewnił.

W sezonie 2019/20, na początku pracy Sobolewskiego w Płocku, Wisła po 22 latach odniosła zwycięstwo nad Wisłą w Krakowie, a u siebie po 16 nad Legią i 14 nad Koroną Kielce. Do tej listy można dopisać pierwsze w historii zwycięstwo nad Lechią w Gdańsku.

Pojedynek w Gdańsku był pierwszym od dawna, po którym trener powiedział, że jest zadowolony z postawy zespołu. "W piątek czeka nas ostatni mecz przed przerwą w rozgrywkach. Podbeskidzie to groźny przeciwnik, nie sugerowałbym się ich aktualnym miejscem w tabeli. To drużyna, która również ma swoje problemy i z pewnością przyjedzie do Płocka, żeby się przełamać i powalczyć o punkty. Jeśli zaprezentujemy się tak jak w Gdańsku, to jestem pewien, że to my będziemy się cieszyć ze zwycięstwa i sprawimy miły prezent świąteczny zarówno sobie, jak i wszystkim kibicom" - zapowiedział Sobolewski.

Optymizm trenera jest uzasadniony, bo ma do dyspozycji niemal wszystkich zawodników. Po pauzie za cztery żółte kartki wraca do drużyny Jakub Rzeźniczak, do pełnej dyspozycji wrócili już Giorgi Merebaszwili oraz Patryk Tuszyński, którzy narzekali wcześniej na drobne urazy. W pełnym treningu jest również Airam Cabrera, co oznacza, że od nowego roku będzie gotowy do gry.

"Najprawdopodobniej nie będę mógł skorzystać z usług Aleksandra Pawlaka i Bartłomieja Sielewskiego. Pierwszy nadal dochodzi do siebie po urazie, a Bartek nabawił się drobnej infekcji i został odseparowany od reszty zespołu. Wszyscy pozostali chłopcy są zdrowi i gotowi do gry" - zaznaczył trener.

Wisła Płock meczem z Podbeskidziem Bielsko Biała rozpocznie w piątek 14., ostatnią w tym roku serię spotkań najwyższej klasy rozgrywkowej. Początek wyznaczono na godz. 18.

