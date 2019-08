Semir Stilić może podpisać kontrakt z bośniackim Żeljeznicarem Sarajewo. Pomocnik w ostatnim sezonie był zawodnikiem Wisły Płock.

Stilić odszedł z Wisły po zakończeniu sezonu. Od tamtej pory pozostaje bez klubu. Jak donosi jednak portal reprezentacija.ba, 31-letni pomocnik jest bliski dołączenia do Żeljeznicara.

Dla Bośniaka byłby to powrót do klubu, z którego 11 lat temu wyruszył za granicę. Lech Poznań wykupił go z Sarajewa za 600 tys. euro, a Stilić wyrósł na gwiazdę Ekstraklasy, dobrze prezentując się również w europejskich pucharach.



W 2012 r. Stilić opuścił Poznań, ale poza Polską wiodło mu się gorzej. Występował w Karpatach Lwów i tureckim Gaziantepsporze, a w 2014 r. wrócił do Ekstraklasy, wiążąc się z Wisła Kraków. Pod Wawelem znów zachwycał i po kilkunastu miesiącach wyjechał na Cypr, do APOEL-u Nikozja.



W 2017 r. wrócił do Krakowa, ale tym razem ligi nie podbił. Po kilku miesiącach przeniósł się do Wisły Płock. W pierwszym sezonie spisywał się nieźle, ostatnie rozgrywki miał jednak nieudane - zagrał w 15 meczach, w których strzelił dwa gole i zapisał na swoim koncie dwie asysty. Łącznie wystąpił w 211 meczach Ekstraklasy, zdobył w nich 39 bramek.





Zdjęcie Semir Stilić / Super Express / Fot. Jacek Kozioł / East News

