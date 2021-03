Wisła Płock - Raków Częstochowa 2-2 w meczu 21. kolejki PKO Ekstraklasy

Po bardzo zaciętej drugiej połowie Wisła Płock zremisowała z Rakowem Częstochowa 2-2. Gospodarze wygrywali 2-0, lecz nie zdołali utrzymać prowadzenia do końca starcia.

Obie ekipy dochodziły do swoich sytuacji w pierwszej połowie, jednak zdecydowanie brakowało w nich skuteczności. Tej niewątpliwie potrzebowali gracze Rakowa, którzy po słabszym okresie muszą gonić liderującą Legię.



Nic więc dziwnego, że goście atakowali odważniej i wysłali pierwsze ostrzeżenie już w 11. minucie starcia. Ivi Lopez dograł bardzo dobrą piłkę po rzucie wolnym i tę głową uderzył Andrzej Niewulis. Pędząca futbolówka poszybowała jednak obok słupka.



W jeszcze lepszej sytuacji znalazł się natomiast Fran Tudor. Piłka trafiła do Hiszpana po zamieszaniu w polu karnym, lecz ten nie zdołał wpakować jej do siatki z najbliższej odległości.



Optycznie lepiej prezentowali się goście, lecz nie mogli przebić się przez dobrze dysponowanych defensorów Wisły Płock.



W 41. minucie obrońcy Rakowa nie zdołali skutecznie wybić piłki po podaniu z bocznej strefy boiska. Finalnie futbolówka trafiła do Kristiana Vallo, który zdołał oddać strzał, lecz znakomitą interwencją popisał się Dominik Holec.

Druga część gry mogła się rozpocząć o wiele lepiej dla piłkarzy ekipy gości. Najpierw Krzysztof Kamiński dobrze interweniował po uderzeniu Lopeza, a kilka chwil później piłkę po strzale Hiszpana zablokował Alan Uryga i ta trafiła w poprzeczkę.



Szalona druga połowa, Raków odmienił losy starcia

Niewykorzystane okazje zemściły się błyskawicznie. W 56. minucie Mateusz Szwoch popędził boczną strefą boiska, minął rywala i dograł w pole karne. Tam najlepiej odnalazł się Patryk Tuszyński i uderzeniem głową dopełnił formalności.



Bramka uskrzydliła graczy gospodarzy i błyskawicznie ponownie trafili oni do siatki. Rafał Wolski wykorzystał zamieszanie w polu karnym i oddał strzał. Piłka odbiła się od interweniującego Igora Sapały i wpadła do siatki.



Kolejny cios zadziałał natomiast motywująco na piłkarzy Rakowa i równie szybko odpowiedzieli oni na trafienie gospodarzy. Lopez huknął piłkę po rzucie wolnym i dobrze sparował ją Kamiński. Bramkarz był jednak bezradny wobec dobitki Kamila Piątkowskiego.



Kamiński fatalnie zachował się jednak kilka chwil później. Golkiper Wisły wyszedł z bramki i powalił we własnym polu karnym Frana Tudora. Sędzia wskazał na "jedenastkę", a stały fragment na gola zamienił Lopez.



21. kolejka Polska - Ekstraklasa

2021-03-13 15:00 | Stadion: Stadion im. Kazimierza Górskiego | Arbiter: Gil Wisła Płock Raków Częstochowa 2 2 DO PRZERWY 0-0 P. Tuszyński 56' R. Wolski 70' K. Piątkowski 73' Ivi López 82'

2 2 Wisła Płock Raków Częstochowa Kamiński Vallo Rzeźniczak Uryga Garcia Szwoch Rasak Adamczyk Lesniak Kocyła Tuszyński Holec Piątkowski Niewulis Jach Tudor Sapała Lederman Kun López Gutkovskis Cebula SKŁADY Wisła Płock Raków Częstochowa Krzysztof Kamiński Dominik Holec Kristián Vallo 73′ 73′ Kamil Piątkowski 88′ 88′ Jakub Rzeźniczak Andrzej Niewulis 86′ 86′ Alan Uryga 74′ 74′ Jarosław Jach Angel Garcia Fran Tudor Mateusz Szwoch Igor Sapała 80′ 80′ Damian Rasak 90′ 90′ Ben Lederman 63′ 63′ Hubert Adamczyk Patryk Kun Filip Lesniak 82′ (k.) 82′ (k.) 87′ 87′ Iván López Álvarez 80′ 80′ Dawid Kocyła 87′ 87′ Vladislavs Gutkovskis 56′ 56′ 87′ 87′ Patryk Tuszyński 74′ 74′ Marcin Cebula REZERWOWI Bartłomiej Gradecki Branislav Pindroch Damian Michalski Wiktor Długosz 63′ 63′ 70′ 70′ 90′ 90′ Rafał Wolski 74′ 74′ Petr Schwarz Bartosz Zynek Mateusz Wdowiak 80′ 80′ Mateusz Lewandowski Daniel Mikołajewski Cillian Sheridan 74′ 74′ David Tijanič Damian Zbozień Marko Poletanović 87′ 87′ Torgil Gjertsen 87′ 87′ Daniel Szelągowski 80′ 80′ Duszan Lagator 87′ 87′ Jakub Arak