Wisła Płock. Radosław Sobolewski: Do środy trenujemy indywidualnie

Piłkarze Wisły Płock, których poniedziałkowy mecz z Koroną Kielce został odwołany z powodu pandemii koronawirusa, przez kilka najbliższych dni będą trenowali indywidualnie.

- Przez kilka najbliższych dni, do 18 marca piłkarze Wisły Płock będą trenować indywidualnie według wytycznych przygotowanych przez sztab szkoleniowy. We środę do godz. 14.00 podjęta zostanie decyzja w sprawie dalszych zajęć - zapowiedział trener Wisły Płock Radosław Sobolewski.

Po podjęciu przez PZPN decyzji o zawieszeniu rozgrywek zawodnicy zostali poinformowani o środkach zapobiegawczych oraz konieczności powstrzymania się od wyjazdów poza Płock. Codziennie rano składają też raport o stanie zdrowia na drużynowej grupie i włączyli się w akcję #zostańwdomu. Również pracownicy klubu przeszli na pracę zdalną, tak, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko zakażenia.

Trener Sobolewski zapewnia, że wszyscy zawodnicy, członkowie sztabu oraz pracownicy czują się dobrze. - Jesteśmy w stałym kontakcie. Piłkarze trenują indywidualnie, zgodnie z wytycznymi. Czekamy również na reakcje UEFA oraz władz państwowych i Ekstraklasy. Dalsze kroki powinniśmy poznać w ciągu kilku najbliższych dni - powiedział szkoleniowiec.