Wisła Płock zremisowała 0-0 z Pogonią Szczecin w zaległym meczu 9. kolejki Ekstraklasy. Obie drużyny mają problem z grą w ataku i nie potrafiły go dzisiaj rozwiązać.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cracovia. Trener Michał Probierz przed meczem z Wisłą Płock. wideo INTERIA.TV

Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Dopiero w czwartym terminie udało się rozegrać planowane pierwotnie na 8 listopada starcie "Nafciarzy" z Pogonią Szczecin. W międzyczasie termin meczu wyznaczano na 19 i 30 listopada, ale udało się je rozegrać dopiero na początku grudnia.

Reklama

Kłopoty w grze ofensywnej, jakie mają obie drużyny, nie zwiastowały zbyt wielu goli, ale bezbramkowy remis i tak jest rozczarowaniem dla kibiców obu drużyn. Zwłaszcza, że oglądanie tego spotkania nie było dla z pewnością najprzyjemniejszym doznaniem.



Do najciekawszej sytuacji doszło w 86. minucie, gdy wprowadzony na boisko z ławki rezerwowych Cillian Sheridan pokonał strzałem głową Dantego Stipicę. "Nafciarze" już cieszyli się, że rzutem na taśmę sięgną po komplet punktów, ale ich radość była przedwczesna. Sędzia dostał sygnał z wozu VAR i anulował bramkę. Na spalonym wcześniej znajdował się Giorgi Merebaszwili.





Wcześniej, a właściwie na samym początku spotkania, dogodną sytuację do zdobycia bramki zmarnował Jakub Rzeźniczak. Środkowy obrońca Wisły z bliska uderzył wysoko ponad poprzeczką.



A Pogoń? To ona po upływie 30 minut miała optyczną przewagę, ale w ogóle nie potrafiła przełożyć tego na sytuację strzeleckie. Kolejny raz mocno zawiódł Michał Kucharczyk, bezproduktywni byli też Sebastian Kowalczyk i Alexander Gorgon. Z kolei Adriana Benedyczaka można zapamiętać tylko z tego, że to po faulach na nim żółte kartki obejrzeli Rzeźniczak i Duszan Lagator.



Mimo kiepskiej gry Pogoń zajmuje szóste miejsce w tabeli, a jeśli wygra kolejne zaległe spotkanie, może zakręcić się nawet w okolicach podium. Natomiast Wisła Płock jest 13., ale ma tylko punkt przewagi nad ostatnim Podbeskidziem Bielsko-Biała.



Więcej aktualności sportowych znajdziesz na sport.interia.pl Kliknij!



Wisła Płock - Pogoń Szczecin 0-0

Żółta kartka - Wisła Płock: Dusan Lagator, Jakub Rzeźniczak. Pogoń Szczecin: Kamil Drygas.

Sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce). Mecz bez udziału publiczności.

Wisła Płock: Krzysztof Kamiński - Angel Garcia Cabezali, Jakub Rzeźniczak, Milan Obradovic, Piotr Tomasik - Filip Lesniak, Dusan Lagator, Torgil Gjertsen (71. Cillian Sheridan), Damian Rasak (63. Mateusz Szwoch), Giorgi Merebaszwili - Mateusz Lewandowski (71. Dawid Kocyła).

Pogoń Szczecin: Dante Stipica - David Stec, Mariusz Malec, Benedikt Zech, Luis Mata (46. Jakub Bartkowski) - Tomas Podstawski, Michał Kucharczyk (66. Santeri Hostikka), Kamil Drygas (66. Luka Zahovic), Alexander Gorgon, Sebastian Kowalczyk (82. Adam Frączczak) - Adrian Benedyczak (82. Kacper Kozłowski).

9. kolejka Polska - Ekstraklasa

2020-12-02 18:00 | Stadion: Stadion im. Kazimierza Górskiego 0 0 Wisła Płock Pogoń Szczecin Kamiński Garcia Rzeźniczak Obradović Tomasik Gjertsen Lagator Rasak Lesniak Merebaszwili Lewandowski Stipica Stec Zech Malec Mata Gorgon Podstawski Kowalczyk Drygas Kucharczyk Benedyczak SKŁADY Wisła Płock Pogoń Szczecin Krzysztof Kamiński Dante Stipica Angel Garcia David Stec 26′ 26′ Jakub Rzeźniczak Benedikt Zech Milan Obradović Mariusz Malec Piotr Tomasik 46′ 46′ Luís Carlos Machado Mata 72′ 72′ Torgil Gjertsen Alexander Gorgon 16′ 16′ Duszan Lagator Tomas Martins Podstawski 64′ 64′ Damian Rasak 83′ 83′ Sebastian Kowalczyk Filip Lesniak 63′ 63′ 67′ 67′ Kamil Drygas Giorgi Merebaszwili 67′ 67′ Michał Kucharczyk 72′ 72′ Mateusz Stefan Lewandowski 82′ 82′ Adrian Benedyczak REZERWOWI Jakub Wrąbel Jakub Bursztyn Damian Michalski 46′ 46′ Jakub Bartkowski Damian Zbozień 67′ 67′ Santeri Hostikka 72′ 72′ Dawid Kocyła Kacper Smolinski Hubert Adamczyk Maciej Żurawski Piotr Pyrdoł Damian Dąbrowski 64′ 64′ Mateusz Szwoch 82′ 82′ Kacper Kozłowski 72′ 72′ Cillian Sheridan 83′ 83′ Adam Frączczak Patryk Tuszyński 67′ 67′ Luka Zahovič

Zobacz zapis relacji na żywo





Zdjęcie Dante Stipica łapie piłkę w meczu z Wisłą Płock / Piotr Kucza / Newspix



WG