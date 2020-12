Co to był za mecz! Po emocjonującym starciu Wisła Płock pokonała Podbeskidzie Bielsko-Biała 4-1. W spotkaniu oglądaliśmy efektowne trafienia, samobójczego gola i aż dwie czerwone kartki!

Wisła Płock dobrze zaprezentowała się w poprzednim spotkaniu przeciwko Lechii Gdańsk, które podopieczni Radosława Sobolewskiego wygrali 1-0. Gospodarze dzisiejszego starcia zmotywowani ostatnią wygraną od razu ruszyli do ataku w starciu z Podbeskidziem Bielsko-Biała.

Wiślacy szybko zyskali optyczną przewagę i pierwszego gola zdobyli już w 13. minucie spotkania. Mateusz Szwoch oddał bardzo dobre uderzenie z rzutu wolnego, które zdołał sparować jednak Michal Peszkovicz. Do piłki dopadł Patryk Tuszyński i spróbował ją dobić do siatki, lecz jego próbę zablokował Aleksander Komor i wybił futbolówkę poza boisko.



Do piłki w narożniku podszedł Szwoch i precyzyjnie dośrodkował ją w pole karne, a formalności dopełnił Tuszyński. Napastnik Wisły efektownym strzałem głową pokonał bramkarza ekipy gości.



Obraz gry nie zmieniał się i gospodarze zdecydowanie przeważali. Ich starania zaowocowały kolejną bramką już w 21. minucie starcia. Szwoch otrzymał dobre podanie z głębi boiska i idealnie dośrodkował w pole karne. Na futbolówkę nabiegł Alan Uryga i uderzeniem głową wpakował futbolówkę do siatki.





Szwoch był także bliski dołożenia kolejnego trafienia. Pomocnik ekipy gospodarzy otrzymał futbolówkę po składnej akcji Wisły Płock i momentalnie zdecydował się na strzał zza pola karnego. Na posterunku znalazł się tym razem Peszkovicz.



Gola nie udało się zdobyć, jednak kilka chwil później Szwoch ponownie przypomniał o sobie i dołożył kolejną asystę. Pomocnik dograł futbolówkę z rzutu rożnego, a stały fragment na gola zamienił Duszan Lagator.



Druga część gry rozpoczęła się o wiele lepiej dla ekipy gospodarzy. Bartosz Jaroch w przeciągu niespełna 15 minut otrzymał dwie żółte kartki po faulach na Dawidzie Kocyle. Podbeskidzie od 61. minuty musiało radzić sobie w dziesięciu.



Nie zniechęciło to jednak graczy gości i w końcu udało im się przycisnąć swoich rywali. Angel Garcia stracił piłkę w bocznej strefie boiska i przejął ją Kamil Biliński. Napastnik zagrał w pole karne, gdzie nabiegający na futbolówkę Michał Rzuchowski oddał strzał. Tę odbił Krzysztof Kamiński i po chwili trafiła ona w... Lagatora i ponownie znalazła się w bramce.

Spotkanie z każdą kolejną minutą ponownie stawało się coraz ciekawsze. Wisła Płock błyskawicznie zdołała odpowiedzieć na trafienie ekipy gości. Giorgi Merebaszwili popędził boczną strefą boiska i zagrał wzdłuż linii bramkowej, a piłkę z najbliższej odległości do siatki trącił Mateusz Lewandowski.



Goście sami utrudnili swoją sytuację w końcówce tego starcia. Michał Rzuchowski otrzymał drugą żółtą kartkę i musiał opuścić plac gry. Chwilę potem przed szansą na zdobycie gola stanął Merebaszwili, jednak nie zdołał skierować futbolówki do bramki po dobrym podaniu Filipa Lesniaka z głębi boiska.



14. kolejka Polska - Ekstraklasa

2020-12-18 18:00 | Stadion: Stadion im. Kazimierza Górskiego Wisła Płock Podbeskidzie Bielsko-Biała 4 1 DO PRZERWY 3-0 P. Tuszyński 13' A. Uryga 21' D. Lagator 38' M. Lewandowski 77' D. Lagator 69' (samob.)

4 1 Wisła Płock Podbeskidzie B.-B. Kamiński Garcia Rzeźniczak Uryga Tomasik Szwoch Lagator Lesniak Rasak Kocyła Tuszyński Peszkovicz Jaroch Komor Rundić Danielak Rzuchowski Kocsis Modelski Sitek Biliński Marzec SKŁADY Wisła Płock Podbeskidzie B.-B. Krzysztof Kamiński Michal Peszkovicz Angel Garcia 61′ 61′ 61′ 61′ Bartosz Jaroch Jakub Rzeźniczak Aleksander Komor 21′ 21′ 71′ 71′ Alan Uryga Milan Rundić Piotr Tomasik 46′ 46′ Karol Danielak 82′ 82′ Mateusz Szwoch 85′ 85′ 85′ 85′ Michał Rzuchowski 38′ 38′ 69′ (samob.) 69′ (samob.) Duszan Lagator 74′ 74′ Gergő Bence Kocsis Filip Lesniak 37′ 37′ Filip Modelski 82′ 82′ Damian Rasak 46′ 46′ Maksymilian Sitek 65′ 65′ Dawid Kocyła 80′ 80′ Kamil Biliński 13′ 13′ 33′ 33′ 66′ 66′ Patryk Tuszyński 80′ 80′ Mateusz Marzec REZERWOWI Jakub Wrąbel Rafał Leszczyński Damian Zbozień Szymon Mroczko Milan Obradović Kacper Gach 82′ 82′ Hubert Adamczyk 74′ 74′ Jakub Bieroński 82′ 82′ Torgil Gjertsen 46′ 46′ Filip Laskowski Piotr Pyrdoł Tomasz Nowak 66′ 66′ 77′ 77′ Mateusz Stefan Lewandowski 46′ 46′ Łukasz Sierpina Cillian Sheridan 80′ 80′ Iván Martín Gómez 65′ 65′ Giorgi Merebaszwili 80′ 80′ Serhij Miakuszko

