- Doszliśmy do wniosku, że potrzeba zmian. Postanowiliśmy dokonać roszady na stanowisku dyrektora sportowego Wisły Płock. Od 1 grudnia tę funkcję będzie sprawował Paweł Magdoń, który zastąpi Marka Jóźwiaka - powiedział prezes klubu Tomasz Marzec.

Tylko kilka godzin Wisła Płock nie miała dyrektora sportowego. W poniedziałek rozstała się z Markiem Jóźwiakiem, pracującym na tym stanowisku od maja 2019 roku, a we wtorek kontrakt z klubem podpisał do końca sezonu Paweł Magdoń.

Prezes Marzec nie ukrywa, że ostatnie tygodnie były dla klubu ciężkie i dlatego doszedł do wniosku, że potrzeba zmian.

Magdoń, były piłkarz Wisły, jest doskonale znany płockim kibicom.

- Paweł jako piłkarz rozegrał w naszych barwach ponad sto spotkań, a do tego strzelił kilka ważnych bramek. Miał wkład w największe sukcesy w historii klubu - zdobycie Pucharu i Superpucharu Polski. Był podstawowym obrońcą, gdy parę lat temu awansowaliśmy do pierwszej ligi, a potem otarliśmy się o promocję do Ekstraklasy. Wykorzystaliśmy okazję, by związać się z kimś, kto ma spore zasługi i budowie naszego klubu - wyjaśnił powodu decyzji Marzec.

41-letni Magdoń piłkarską karierę rozpoczął w Iglopoolu Dębica, skąd trafił do Piotrcovii Piotrków Trybunalski, następnie ŁKS Łódź i Pogoni Szczecin.

W połowie sezonu 2005/06 przeniósł się do Wisły Płock, z którą zdobył Puchar oraz Superpuchar Polski. W obu decydujących spotkaniach zdobył po jednym golu.

W sumie ten świetny obrońca strzelił dla Wisły sześć bramek w 33 meczach. Grając w płockiej drużynie został powołany do reprezentacji Polski i 6 grudnia 2006 roku zadebiutował przeciwko Zjednoczonym Emiratom Arabskim, zdobywając bramkę na 4-2 dla "Biało-Czerwonych".

Z Płocka przeniósł się do GKS Bełchatów, z tą drużyną wywalczył wicemistrzostwo Polski, a potem bronił barw Odry Wodzisław Śląski i Bogdanki Łęczna.

Latem 2012 roku ponownie został piłkarzem Wisły, z którą udało mu się awansować do pierwszej ligi, a do swojego bilansu w płockich barwach dołożył kolejne 80 spotkań i trzy gole. Po wygaśnięciu kontraktu, przed sezonem 2015/16 odszedł do Lechii Tomaszów Mazowiecki.

Z tym klubem związał się na dłużej. Tam zakończył karierę, zostając wiceprezesem i dyrektorem do spraw sportowych, którą to funkcję pełnił do końca czerwca 2020 roku.

Magdoń posiada również licencję trenerską UEFA A, a ostatnio pracował przy programie szkolenia Coerver Coaching na terenie województwa łódzkiego. Współpracował także z Wisłą Płock w charakterze skauta.

Zdjęcie Paweł Magdoń / Dominik Buze / Newspix

marc/ cegl/