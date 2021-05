Torgil Gjertsen przeniósł się do Kristiansund BK, piątej drużyny poprzedniego sezonu norweskiej Eliteserien. To właśnie z tego klubu w styczniu 2020 roku trafił do Polski.

Gjertsen został zawodnikiem Wisły Płock w styczniu 2020 roku. Od tamtej pory zanotował 30 występów, trzy bramki i dwie asysty. Do siatki rywali trafiał w swoim debiucie przeciwko KGHM Zagłębiu Lubin (1:1), a także w meczach z Arką Gdynia (2:1) i Śląskiem Wrocław (1:0).

W obecnych rozgrywkach jego bilans to 19 spotkań ligowych, w których zaliczył gola i asystę. Wcześniej przez trzy sezony reprezentował barwy Kristiansund BK, a zanim tam trafił z powodzeniem grał w Ranheim IL, a w dalszej przeszłości również dla Strindheim IL.

