Wisła Płock pokonała ŁKS 2-0 w 33. kolejce PKO Ekstraklasy. "Nafciarze" mają już dziewięć punktów przewagi nad strefą spadkową.

Wisła Płock była zdecydowanie lepsza. Długo jednak nie potrafiła udokumentować swojej przewagi. Nie miała nawet dobrych sytuacji.

Gospodarze wyglądali, jakby czekali na błąd rywali. Takie nastawienie okazało się skuteczne. W 20. Minucie Michał Marcjanik zagrał długą piłkę do Cilliana Sheridana. Ten wyprzedził obrońców, wpadl w pole karne i wykorzystał sytuację sam na sam dając Wiśle prowadzenie.

ŁKS próbował się otworzyć i zaatakować, ale był bezsilny. Jedyną bronią podopiecznych Wojciecha Stawowego były strzały z daleka, które często i tak nie zmierzały w bramkę.

W 38. minucie łódzcy obrońcy znowu się zagapili. Hubert Adamczyk zagrał prostopadle do Piotra Tomasika. Ten wybiegł idealnie w tempo. Wykorzystał to, że Maciej Dąbrowski złamał linię spalonego. Pomocnik Wisły wbiegł w pole karne i bez trudu trafił do siatki.

Po pierwszej połowie "Nafciarze" mogli prowadzić wyżej, ale strzał głową Sheridana w świetnym stylu obronił debiutujący w PKO Ekstraklasie 18-letni Dawid Arndt.

W ostatniej akcji pierwszej części, po rzucie rożnym i zgraniu głową, piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki jego bramki i przed przerwą więcej bramek nie padło.