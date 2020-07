W meczu 36. kolejki PKO Ekstraklasy Wisła Płock podejmuje Koronę Kielce. Śledź przebieg rywalizacji z Interią!

Kielczanie czekają na zwycięstwo od ośmiu ligowych kolejek. Ostatnią wygraną na boiskach Ekstraklasy zanotowali 31 maja pokonując na wyjeździe 4-1... Wisłę Płock.

To jednak podopieczni trenera Radosława Sobolewskiego mają więcej powodów do zadowolenia. Nie dość, że - w przeciwieństwie do Korony - uniknęli relegacji, to jeszcze wciąż liczą się w walce o pierwsze miejsce w grupie spadkowej.

