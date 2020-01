W środę piłkarze Wisły Płock rozpoczną okres przygotowawczy do drugiej części sezonu. W planach mają zgrupowanie w Turcji i cztery mecze kontrolne z silnymi drużynami europejskimi. Jakub Rzeźniczak nie ukrywa, że już pali się do gry.

- Urlop spędziłem w słonecznym Miami. Przyznam szczerze, że uwielbiam to miejsce i zawsze chętnie tam wracam. Moment odpoczynku dobiegł jednak końca. Teraz czas na treningi i przygotowania do ligi. Ja już palę się do gry, brakuje mi boiska. Plan jest prosty: trenujemy na maksa, gramy kilka ciężkich sparingów, a następnie z optymizmem wznawiamy rozgrywki - powiedział stoper Wisły.

Krótki, 4-tygodniowy okres przygotowawczy piłkarze Wisły rozpoczną w środę badaniami wydolnościowymi, po których będzie pierwszy trening. Pierwszy etap potrwa do 16 stycznia, czyli do dnia wyjazdu na 10-dniowe zgrupowanie do Turcji.

- Po badaniach przejdziemy do głównego punktu przygotowań, czyli intensywnych treningów. Najpierw w Płocku, następnie w Turcji. Czeka nas również szereg ciekawych sparingów z wymagającymi przeciwnikami. Ostatnim testem przed wznowieniem rozgrywek będzie gra towarzyska z warszawską Legią - zdradził asystent trenera Radosława Sobolewskiego Sławomir Nazaruk.

Zawodnicy będą przygotowywać się do rozgrywek Ekstraklasy w Płocku i w Turcji.

- Czasu do pierwszego meczu wcale nie jest tak dużo, więc możemy spodziewać się wysokiej intensywności treningów. Zwieńczeniem okresu treningowego będzie ciekawy sparing z Legią Warszawa, w którym trener Sobolewski będzie mógł sprawdzić formę swoich podopiecznych przed pierwszym meczem, zaplanowanym na 9 lutego z Pogonią Szczecin - zapowiedział wiceprezes Wisły Płock Tomasz Marzec.

Marzec nie chciał rozmawiać o ewentualnych wzmocnieniach zespołu przed drugą rundą rozgrywek.

- Dotychczas dołączył do nas utalentowany Dawid Kocyła, kolejnych transferów możemy oczekiwać się w najbliższym czasie. Oczywiście mamy szeroką kadrę, stąd nie należy spodziewać się wielkich roszad w składzie - stwierdził.

Podczas pierwszego etapu przygotowań drużyna będzie pracować na własnych obiektach. Na zgrupowanie do tureckiego Belek poleci 16 stycznia. Podczas 10-dniowego obozu przygotowawczego w Turcji zespół rozegra trzy sparingi. Na razie nieznany jest przeciwnik, z którym Wisła zmierzy się 19 stycznia.

Na 22 stycznia zaplanowany został mecz kontrolny z mistrzem Słowacji Slovanem Bratysława, a trzy dni później, 25 stycznia podopieczni trenera Sobolewskiego zagrają z najlepszą drużyną Azerbejdżanu Karabachem Agdam, w którym do niedawna występował Rzeźniczak. Na koniec okresu przygotowawczego, 2 lutego Wisła spotka się z Legią Warszawa.



