Wisła Płock - Jagiellonia. Maciej Bartoszek: To będzie inny zespół

​Maciej Bartoszek ma nadzieję, że w niedzielnym meczu ekstraklasy z Jagiellonią Białystok na boisku zaprezentuje się inny zespół Wisły Płock niż w poprzednich kolejkach. "Po pierwszych treningach widzę, że są ku temu podstawy" - powiedział na pierwszej konferencji prasowej nowy trener "Nafciarzy".

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ekstraklasa". Paulina Czarnota-Bojarska o zmianach trenerów w polskiej lidze. Wideo INTERIA.TV

Bartoszek zastąpił we wtorek Radosława Sobolewskiego w roli szkoleniowca płockiej drużyny. Pierwszy sprawdzian drużyny pod nowym kierownictwem został zaplanowany na niedzielę.

Reklama

"Powitalną" konferencję prasową nowego trenera zdominowały pytania o jego plany na najbliższe sześć kolejek, czyli do końca sezonu, ale też te dalsze, po zakończeniu rozgrywek.

Trener mocno dozował informacje, nie zdradził, czy jest szansa, że w Płocku będzie pracował dłużej. Obiecał tylko, że w najbliższym spotkaniu z Jagiellonią będzie to inna drużyna od tej, jaką można było obserwować ostatnio.

Minione tygodnie nie były najlepsze w wykonaniu Wisły. Płocka drużyna nie wygrała od 14 lutego, kiedy pokonała w 17. kolejce Lecha Poznań 1-0. W tym czasie zaliczyła trzy remisy i pięć porażek. W ostatnich trzech pojedynkach nie strzeliła bramki.

- Wierzę i liczę na to, że inaczej się będziemy w najbliższym spotkaniu prezentować, że na murawie będzie zupełnie inna Wisła, a po pierwszych treningach widzę, że są ku temu podstawy i odpowiednie predyspozycje zawodników - zapewnił.

W kadrze pierwszego zespołu jest ponad 30 zawodników. Wybór meczowej "20" nie będzie łatwy dla trenera, który pracuje z zespołem dopiero od wtorku.

- Przed każdym meczem będę starał się wystawić tych, którzy najlepiej się prezentują w tygodniu poprzedzającym spotkanie. Oprócz tego, będę wybierał piłkarzy po analizie gry przeciwnika i po tym, jak my będziemy funkcjonować, jak chcemy grać. Będę wykorzystywał potencjał kadrowy, wystawiał takich zawodników, o których będę miał pewność, że będą dobrze realizować założenia - tłumaczył Bartoszek.

Trener nie chciał zdradzić, jak zamierza zmotywować zawodników przed meczem z Jagiellonią, nie chciał także mówić o taktyce.

- Charakterystyka i analiza przeciwnika to są bardzo ważne rzeczy, przede wszystkim dla sztabu szkoleniowego, dla mnie, po to, żeby odpowiednio przygotować zespół. Zawodnicy analizę otrzymali, dla mnie zawsze najważniejsze jest, jak my będziemy funkcjonować, jak będziemy grać - zauważył trener.

Bartoszek nie chciał odpowiedzieć na pytanie, co będzie po sześciu meczach tego sezonu, ale zapewnił, że przez ten czas, kiedy będzie pracował w Płocku, może zmienić oblicze zespołu.

- W ciągu miesiąca można sporo zrobić. Każdy trening daje różne możliwości, także rozmowy z zawodnikami, również analizy i treningi taktyczne. To nie jest tak, że niektórych zmian nie można wprowadzić. W pewnych sytuacjach zmiany przychodzą szybciej, w innych wolniej, ja mam nadzieję, że już od najbliższego meczu Wisła Płock będzie wyglądać inaczej niż w poprzednich spotkaniach - nadmienił.

I dodał, że zawsze podchodzi do swojej pracy tylko w taki sposób, żeby osiągnąć sukces.

Zawsze jestem megazaangażowany i zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby już najbliższe spotkanie wyglądało jak najlepiej - zaznaczył.

Zapewnił też, że w tym momencie nie myśli o tym, czy to będzie tylko sześć spotkań, czy jest plan na dłuższy czas.

- Dla mnie teraz nie ma to żadnego znaczenia. Najważniejszy jest najbliższy mecz z Jagiellonią. Nie było jednoznacznych deklaracji z żadnej strony dotyczących przyszłości, życie przynosi różne scenariusze, różnie nasze losy mogą się potoczyć. Dziś nie ma dla mnie znaczenia, co będzie w następnym sezonie. Skupiam się na pracy, żeby zespół wyglądał jak najlepiej w najbliższym spotkaniu. Jestem przekonany, że Wisła zasługuje na miejsce w ekstraklasie i nie wyobrażam sobie, żeby jej w najwyższej klasie rozgrywkowej nie było - podkreślił Bartoszek.

Niedzielny mecz Wisły z Jagiellonią rozpocznie się o godz. 15. W Białymstoku gospodarze zwyciężyli 5-2.



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę PKO BP Ekstraklasy