"Jesteśmy świadomi, jak wyglądało nasze spotkanie w Białymstoku. Naszym obowiązkiem jest w tym momencie to, by zrobić absolutnie wszystko, żeby w piątek odnieść korzystny rezultat" - powiedział przed meczem z Cracovią trener piłkarzy Wisły Płock Radosław Sobolewski.

Na początku tygodnia, w poniedziałek, Wisła rozegrała ostatni mecz 10. kolejki z Jagiellonią w Białymstoku. Płocczanie przegrali 2-5, na dodatek zaprezentowali się bardzo źle, a rozegranie obrony rzutu wolnego z 13. min, który dał rywalom prowadzenie, określone został jako absurdalne.

Po stracie gola było jeszcze gorzej. Dwie minuty później gospodarze prowadzili już 2-0, a tuż po przerwie 3-0. Po meczu trener Sobolewski podkreślał, że największy żal i największą złość czuje do samego siebie, bo w nieodpowiedni sposób wybrał personalnie zestawienie pierwszej jedenastki.

Już na spokojnie, przed kolejnym pojedynkiem trener zapewnił: "Bardzo wnikliwie przeanalizowaliśmy już nasz ostatni mecz z Jagiellonią Białystok. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, co w tym spotkaniu szwankowało, jakie błędy popełniliśmy i czego musimy się wystrzegać".

"Już w piątek czeka nas kolejne spotkanie, tym razem z Cracovią i w tym momencie skupiamy się już tylko i wyłącznie na tym meczu. Podkreślam jeszcze raz, że jesteśmy świadomi, jak wyglądało nasze spotkanie w Białymstoku. Naszym obowiązkiem jest w tym momencie to, by zrobić absolutnie wszystko, żeby w piątek odnieść korzystny rezultat" - zapowiedział szkoleniowiec.

Przed meczem trener nie chciał zdradzić, jakie zmiany personalne zamierza wprowadzić na mecz z Cracovią, kto straci miejsce w podstawowej jedenastce, a kto dostanie szansę na udowodnienie swojej przydatności do drużyny.

Wiadomo, że na pewno w meczu nie wystąpi Rafał Wolski, który przyszedł do Wisły 6 marca, ale z powodu kontuzji nie miał jeszcze okazji wystąpić w barwach "nafciarzy".

"Z pewnością pozytywną informacją jest fakt, że do pełnej dyspozycji wrócił już Kuba Rzeźniczak. Z drugiej strony raczej nie zanosi się, by w piątek możliwy był występ Cilliana Sheridana. Napastnik doznał drobnego urazu mięśniowego na jednym z ostatnich treningów. Wszyscy pozostali chłopcy są zdrowi i gotowi do gry" - zdradził Sobolewski.

Wisła Płock zmierzy się z Cracovią w piątek, początek meczu wyznaczono na godz. 18.00. Płocczanie mają rozegrany o jeden mecz mniej, przełożone spotkanie z Pogonią Szczecin odbędzie się 2 grudnia.

Obie drużyny mają po tyle samo punktów - 9, Cracovia zajmuje 12., a Wisła 13. miejsce w tabeli.

