Cillian Sheridan został nowym zawodnikiem Wisły Płock. 30-letni irlandzki napastnik podpisał półtoraroczny kontrakt.

Sheridan po roku wraca do PKO Ekstraklasy. W lutym 2017 roku przyszedł do Jagiellonii Białystok, a po prawie dwóch latach odszedł do Wellington Phoenix. W zespole ze stolicy Podlasia rozegrał 62 mecze i zdobył 20 bramek.

W lipcu Irlandczyk zamienił Nową Zelandię na Izrael. Ostatnio piłkarzem Hapoelu Ironi Kirjat Szemona. W obecnym sezonie wystąpił w 19 spotkaniach izraelskiej ekstraklasy, w których strzelił cztery gole.



Teraz Sheridan zdecydował się na powrót do polskiej ligi. Został zawodnikiem Wisły Płock. Związał się z zespołem do końca sezonu 2020/21.

MP



