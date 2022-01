Jako pierwszy informację podał "Przegląd Sportowy", a nam udało się ją potwierdzić. Otóż lewonożny stoper, względnie lewy obrońca, 23-letni Adam Chrzanowski zostanie do końca sezonu wypożyczony do Wisły Płock z drużyny włoskiej Serie B - Pordenone Calcio.

Z zaledwie ośmioma punktami, Pordenone, w którym gra jeszcze jeden Polak, Tomasz Kupisz, zajmuje przedostatnie miejsce w lidze i ma iluzoryczne szanse na utrzymanie. Chrzanowski ostatni mecz w tym sezonie rozegrał we wrześniu, gdy w meczu z Regginą otrzymał czerwoną kartkę.

Poprzednie rozgrywki były o wiele lepsze zarówno dla Pordenone, które zajęło 15. lokatę na ligowej mecie, jak i samego Chrzanowskiego, który zagrał 13 razy w lidze.

Reklama

Adam Chrzanowski będzie wypożyczony do Wisły Płock

Rok temu, gdy do Bolonii wyjeżdżał zawodnik Lechii Gdańsk, Kacper Urbański, zapytaliśmy Chrzanowskiego w wywiadzie co by doradził młodszemu koledze. Wówczas on odparł:

- (..) zdecydowanie bym radził spróbować sił we Włoszech. Bardzo polecam ten kierunek, taka okazja nie trafia się co dzień. Do Polski zawsze będzie mógł wrócić, już bogatszy w doświadczenia. Jakość treningu techniczno-taktycznego jest tu takim poziomie, że na pewno zaprocentuje w przyszłości.

Wówczas mówił nam Chrzanowski, a dziś sam wraca do Ekstraklasy. W tym samym wywiadzie mówił w następujący sposób o polskiej lidze:

- Nie będę narzekał na Ekstraklasę, gdzie poziom jest wysoki. Jeśli pojawi się oferta z Polski w przyszłości, chętnie ją rozważę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bałtycki Komentarz Sportowy - Odcinek 33. WIDEO INTERIA.TV

Rok później przyszła oferta wypożyczenia do ligi polskiej, z której Chrzanowski skorzysta. Na wiosnę zagra w Wiśle Płock, która po 19. kolejkach zajmuje szóste miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy.