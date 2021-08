Zobacz zapis relacji tekstowej z meczu Wisła Płock - Zagłębie Lubin



Piłkarze Wisły Płock w poprzedniej kolejce dzielnie gonili wynik w starciu z Piastem Gliwice i finalnie mecz przegrali 3-4. Tym razem ekipa trenera Macieja Bartoszka postanowiła nie dopuścić do takiej sytuacji i pierwsza ruszyła do ataku.



Już w 5. minucie Kristian Vallo odegrał futbolówkę do Rafała Wolskiego, a ten posłał ją w pole karne. Na lecącą piłkę najlepiej nabiegł Łukasz Sekulski i głową dopełnił formalności.



Warunki do gry nie były najlepsze ze względu na bardzo mocno padający deszcz. Pomimo tego piłkarze obu ekip potrafili dochodzić do kolejnych sytuacji. W 14. minucie Jewgienij Baszkirow trafił w bramkarza, a po chwili groźnie uderzał Damian Warchoł, jednak również nie zdołał wpakować piłki do siatki.



Sztuka ta udała się natomiast Wolskiemu w 21. minucie starcia. Najpierw jednak Sekulski dobrze wpadł w pole karne i zagrał futbolówkę do Warchoła, który oddał strzał. Futbolówkę odbił interweniujący Dominik Hładun, jednak był bezradny wobec dobitki gracza m.in. Wisły Kraków czy Lechii Gdańsk.



Szkoleniowiec ekipy gości błyskawicznie zareagował na boiskowe wydarzenia i jeszcze przed przerwą zdecydował się na dwie roszady. Plac gry opuścili Baszkirow oraz Jakub Wójcicki, a w ich miejscu pojawili się Daniel Dudziński oraz Karol Podliński.



Wisła Płock - Zagłębie Lubin. Rafał Wolski show! Kolejna asysta i gol Sekulskiego

Początek drugiej części gry również odbywał się pod znakiem przewagi gospodarzy, choć w 55. minucie starcia Vallo był bliski wpakowania piłki do własnej siatki. Ta poszybowała jednak obok słupka.



Niespełna cztery minuty później nie pomylił się natomiast Sekulski. Gracz Wisły Płock otrzymał kolejne dobre dośrodkowanie od Wolskiego i wślizgiem trącić futbolówkę do siatki.



Pomocnik "Nafciarzy" znajdował się dziś w bardzo dobrej dyspozycji i brał udział również w kolejnej bramkowej akcji Wisły. Po krótkim rozegraniu rzutu wolnego dograł on piłkę w pole karne. Tam pechowo interweniował Ian Soler i umieścił piłkę we własnej bramce.



Gospodarze dominowali do końca meczu i bliski ponownego trafienia do siatki był Sekulski. Atakujący dobrze odnalazł się w polu karnym, uporał się z defensorem, lecz jego strzał sparował Hładun.



5. kolejka Polska - Ekstraklasa

5. kolejka Polska - Ekstraklasa

2021-08-20 18:00 | Stadion: Stadion im. Kazimierza Górskiego | Arbiter: Raczkowski Wisła Płock Zagłębie Lubin 4 0 DO PRZERWY 2-0 Ł. Sekulski 5',59' R. Wolski 21' Ían Soler 63' (samob.)

4 0 Wisła Płock Zagłębie Lubin Kamiński Rzeźniczak Lagator Krivotsyuk Vallo Szwoch Rasak Błachewicz Wolski Warchoł Sekulski 2 Hładun Chodyna Simić Soler Bartolewski Poręba Starzyński Baszkirow Szysz Daniel Wójcicki SKŁADY Wisła Płock Zagłębie Lubin Krzysztof Kamiński Dominik Hładun Jakub Rzeźniczak 43′ 43′ Kacper Chodyna Duszan Lagator Lorenco Simić Anton Krivotsyuk 63′ (samob.) 63′ (samob.) Ían Pino Soler 83′ 83′ Kristián Vallo 67′ 67′ Mateusz Bartolewski Mateusz Szwoch 48′ 48′ Łukasz Poręba Damian Rasak 67′ 67′ Filip Starzyński 83′ 83′ Marcel Błachewicz 16′ 16′ 39′ 39′ Jewgienij Baszkirow 21′ 21′ 71′ 71′ Rafał Wolski Patryk Szysz 78′ 78′ Damian Warchoł 80′ 80′ Erik Daniel 5′, 59′ 5′, 59′ 20′ 20′ 78′ 78′ Łukasz Sekulski 39′ 39′ Jakub Wójcicki REZERWOWI Bartłomiej Gradecki Kacper Bieszczad Damian Zbozień Kamil Kruk 83′ 83′ Piotr Tomasik Łukasz Łakomy Milan Obradović 67′ 67′ Sasza Balić 78′ 78′ Luka Sušnjara 80′ 80′ Tomasz Pieńko Radosław Cielemęcki 67′ 67′ Adam Ratajczyk 71′ 71′ Filip Lesniak 39′ 39′ Daniel Dudziński 83′ 83′ Dawid Kocyła 39′ 39′ Karol Podliński 78′ 78′ Marko Kolar