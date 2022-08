- Wisła Płock się cieszy. Rafał Wolski jest w superformie. Chłopak, który odbił się od Fiorentiny, od Bari, od Mechelen. Pamiętaliśmy go jako młodego zawodnika, który potrafił się nawet pokazać w europejskich pucharach. Czy ten zawodnik może jeszcze się objawić transferowo albo pojawić w reprezentacji Polski w tym roku? - pytał Sebastian Staszewski, gospodarz programu.

- Mi się nie wydaje, ja to wiem. Ściągając go z Lechii Gdańsk do Płocka miałem właśnie taki zamiar, żeby tam funkcjonował trójkąt: Szwoch-Furman-Wolski. Jeśli Rafał jest zdrowy i ma wszystko poukładane, to zawodnik, który wyrasta ponad polską ligę - mówił Marek Jóźwiak, były dyrektor sportowy Legii Warszawa, ale też Wisły Płock.

Wisła Płock. Pavol Stano wkomponował Wolskiego w zespół

- Odbił się od Fiorentiny, ale wyjechał w trudnym momencie, miał bardzo poważną kontuzję, więc można go z tego rozgrzeszyć. Pamiętajmy, że on jest po dwóch operacjach więzadeł krzyżowych, a to nie ułatwia mu powrotu do tego wielkiego futbolu. Dużą rolę do obecnych występów Wolskiego odegrał Pavol Stano, który wkomponował go w zespół w odpowiednim miejscu, dał mu dużo swobody i to od razu widać. Dla mnie kolejnym pozytywem jest Dominik Furman, który na pozycji numer "sześć" spisuje się lepiej, niż gdy grał wyżej. Kapitalnie rozgrywa, jest świetnie przygotowany pod względem fizycznym, nie sprawia mu problemów z bieganiem w tą i z powrotem - dodał.

Wisła w trzeciej kolejce pokonała na wyjeździe mistrza Polski Lecha Poznań 3-1 . I jest liderem z kompletem punktów. Lepszym bilansem bramkowym wyprzedza Cracovię.