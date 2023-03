Rzeźniczak zakończy karierę? Jest jasna deklaracja

Jakub Rzeźniczak od 20 lat występuje w rozgrywkach Ekstraklasy. Doświadczony obrońca do tej pory reprezentował barwy Widzewa Łódź, Legii Warszawa, a od czterech sezonów - Wisły Płock. Jakiś czas temu 36-latek rozważał jednak pożganie się z boiskiem. Czy wciąż ma takie plany?

- Chce mi się jeszcze. I wydaje mi się, że będzie mi się chciało aż do momentu, kiedy poczuję, że nie nadążam - powiedział Rzeźniczak w najnowszej rozmowie na kanale "Po Gwizdku".

Rzeźniczak zakończy karierę?

W koszulce Widzewa, Legii i Wisły Rzeźniczak rozegrał do tej pory blisko 500 meczów. Na swoim koncie na między innymi pięć mistrzostw Polski, sześć Pucharów Polski i występy w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Mimo 36 lat defensor wciąż jest w świetnej formie fizycznej. Czy to oznacza, że w kolejnym sezonie ponownie zobaczymy go na boiskach Ekstraklasy?