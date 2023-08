Polski piłkarz zmieni prawo? Sprawa może trafić do FIFA

Przepis mówiący o możliwości jednostronnego rozwiązania kontraktu po spadku z Ekstraklasy od lat był uważany za kontrowersyjny. Chodzi w nim o to, że po degradacji klub, w razie uregulowania wszystkich zaległości płacowych i zapłacie jednej pensji "górki", może uwolnić się od niechcianego zawodnika.

Polski przepis niezgodny z regulacjami FIFA. Zostanie zmieniony?

Według informacji portalu meczyki.pl, doświadczony pomocnik nie chciał odchodzić, nawet kosztem obniżenia zarobków. Furman chciał pomóc w powrocie do Ekstraklasy, jednak strony nie doszły do porozumienia, a właściwie negocjacje nawet się nie rozpoczęły. Jak twierdzi zawodnik - w Płocku już go nie chciano.