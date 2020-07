PKO Ekstraklasa. Szumilas i Lesniak zawodnikami Wisły Płock

Grający dotychczas w pierwszoligowym GKS Tychy Wojciech Szumilas oraz Słowak Filip Lesniak z duńskiego Silkeborga zostali piłkarzami Wisły Płock, 12. zespołu ostatniego sezonu ekstraklasy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roman Kosecki dla Interii: Ekstraklasa rozwija się, ale piłkarze zarabiają za dużo. Wideo TV Interia

Szumilas, 23-letni ofensywny pomocnik, z "Nafciarzami" związał się dwuletnim kontraktem, z możliwością przedłużenia o kolejny rok.

Reklama

Występujący również w drugiej linii 24-letni Lesniak, pochodzący z Koszyc, jako 16-latek wyjechał do Anglii, gdzie grał m.in. w rezerwach Tottenhamu Hotspur, choć zaliczył też debiut w pierwszej drużynie w Premier League. Później trafił do duńskiego Aalborga, skąd w ostatnim sezonie był wypożyczony do klubu Silkeborg IF. On także, podpisując dwuletnią umowę z płockim klubem, był tzw. wolnym zawodnikiem.

Obecnie piłkarze Wisły przebywają na urlopach. Zajęcia wznowią w czwartek. W trakcie przygotowań trener Radosław Sobolewski zaplanował tygodniowe zgrupowanie w Grodzisku Wielkopolskim i dwa sparingi.

Z klubem rozstali się już: Jarosław Fojut, Cezary Stefańczyk, Suad Sahti, Grzegorz Kuświk i Mikołaj Kwietniewski.

Pierwszym w nowym sezonie spotkaniem Wisły będzie w dn. 14-16 sierpnia wyjazdowa potyczka 1/32 finału Pucharu Polski z GKS Tychy. W inauguracyjnej kolejce Ekstraklasy płocczanie podejmą tydzień później beniaminka Stal Mielec.