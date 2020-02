PKO Ekstraklasa. Radosław Sobolewski: Przed nami ważne i trudne spotkanie

​W 23. kolejce ekstraklasy piłkarskiej Wisła Płock zmierzy się z Zagłębiem Lubin, które w rundzie jesiennej pokonało "Nafciarzy" 5-0. Była to najwyższa przegrana płockiej drużyny w tym sezonie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Płock. Alan Uryga: Kryzys? Za mocne słowo. Wideo TV Interia

- Przed nami szalenie ważne i trudne spotkanie. Gdy graliśmy w poprzedniej rundzie w Lubinie, Zagłębie było w dołku, na dodatek zmienił się trener. Okazało się jednak, że ta sytuacja rywali odpowiednio zmobilizowała. Myślę, że podobnie będzie w niedzielę - powiedział przed meczem trener Wisły Płock, Radosław Sobolewski.

Reklama

W rundzie jesiennej obie drużyny zagrały w 8. kolejce. Był to czwarty mecz prowadzony przez trenera Radosława Sobolewskiego. Wiśle, po wcześniejszych dwóch zwycięstwach, 2-1 z Pogonią w Szczecinie i 2-1 z ŁKS-em, udało się wydostać ze strefy spadkowej i wydawało się, że drużyna wyszła na prostą.

W Lubinie czekała na nich drużyna, która zajmowała 13. miejsce w tabeli, miała fatalny początek sezonu i tylko pięć punktów na swoim koncie.

W tym roku Wisła przegrała przed własną publicznością z Pogonią Szczecin 2-3 i bezbramkowo zremisowała na wyjeździe z ŁKS. Zagłębie obydwa swoje tegoroczne mecze przegrało.

- Absolutnie nie patrzyłbym na Zagłębie przez pryzmat dotychczasowych dwóch spotkań. Bardzo możliwe, że brak zdobytych punktów w tym roku będzie powodem do wyjątkowej mobilizacji. Przyjedzie do nas zespół skoncentrowany, maksymalnie zmobilizowany i chcący zatrzeć nieciekawe pierwsze wrażenie z początku tej rundy - twierdzi szkoleniowiec Wisły.

I ocenia drużynę niedzielnego rywala. - Należy pamiętać, że w ekipie Zagłębia grają bardzo dobrzy zawodnicy, jak Filip Starzyński, Sasza Żivec, Lubomir Guldan czy Damjan Bohar. Jest też dużo młodych, utalentowanych piłkarzy. Przyjadą do Płocka, żeby pokazać się z jak najlepszej strony i by zgarnąć trzy punkty - dodaje trener Sobolewski.

Z respektem do niedzielnego rywala Wisły podchodzi także pomocnik Wisły, Damian Rasak. - Zagłębie to drużyna, która bazuje przede wszystkim na szybkim ataku. Lubinian cechuje jakość, posiadają w składzie dobrych zawodników, jak Żivec, Bartosz Białek, Bohar czy oczywiście Starzyński. Ten ostatni potrafi świetnie rozrzucać akcje, dawać asysty, ma też dobrze ułożoną nogę, więc i strzały z dystansu nie są dla niego problemem. My jednak jesteśmy dobrze przygotowani do tego meczu, cały tydzień analizowaliśmy przeciwników i mam nadzieję, że niczym nie zdołają nas zaskoczyć.

Mecz 23. kolejki Wisła Płock - Zagłębie Lubin zostanie rozegrany 23 lutego, początek godz. 12.30.