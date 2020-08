Wyścig o tytuł piłkarskiego mistrza Polski w sezonie 2020/21 rozpocznie się zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem. W specjalnym komunikacie Ekstraklasa SA poinformowała, że - mimo zakażenia koronawirusem jednego z graczy Wisły Płock - żaden mecz pierwszej kolejki nie zostanie przełożony.

W sobotę przed południem w przestrzeni medialnej pojawiła się informacja o pierwszym przypadku pozytywnego testu na obecność koronawirusem wśród piłkarzy PKO Ekstraklasy. Zarażonym jest zawodnik Wisły Płock. Jego personaliów nie ujawniono.

Wszystkich graczy, trenerów oraz innych pracowników klubu poddano tygodniowej kwarantannie. Przed kolejnym weekendem testy zostaną powtórzone.



Naturalną koleją rzeczy przygotowania "Nafciarzy" do nowego sezonu ulegną poważnej reorganizacji. Zespół będzie musiał dostosować się do rygorystycznych zaleceń sanepidu oraz zespołu medycznego PZPN. Tymczasem nowy sezon startuje już za trzy tygodnie. Ekipa z Mazowsza liczyła na skorygowanie terminarza gier, by lepiej przygotować się do inauguracji zmagań.



Okazuje się jednak, że rywalizacja rozpocznie się zgodnie z planem. Żaden mecz 1. kolejki nie zostanie przełożony na inny termin. Pierwsze spotkanie płocczanie rozegrają 23 sierpnia ze Stalą Mielec.