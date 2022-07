Orlen podpisał umowę z drużyną Ekstraklasy. Większe pieniądze dla piłkarzy

Nowa umowa zapewni Wiśle Płock stabilną działalność przez najbliższe dwa lata. W porównaniu do poprzedniego kontraktu między koncernem a klubem zwiększona została wysokość gwarantowanego wynagrodzenia oraz wysokość premii za osiągane wyniki. Taka umowa ma motywować do rozwoju oraz do osiągania lepszych wyników.

Orlen na dłużej z Wisłą Płock: Daniel Obajtek: Udowodniliśmy, że jesteśmy solidnym partnerem

- Mimo, że ORLEN jest marką globalną, to firma pozostaje szczególnie związana z Płockiem, gdzie znajduje się nasz nowoczesny kompleks produkcyjny. Dlatego wsparcie dla lokalnych inicjatyw, szczególnie tych, które są ważne dla mieszkańców miasta jest dla nas priorytetem. Sport pełni szczególną rolę w strategii sponsoringowej, aktywnie wspiera rozwój biznesu i postrzeganie marki, Wisły Płock nie mogło więc zabraknąć w sportowej ekipie Grupy ORLEN. Udowodniliśmy, że jesteśmy solidnym partnerem, na którego zawsze można liczyć i to się nie zmienia – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Marka ORLEN będzie prezentowana na koszulkach zawodników oraz na nowo budowanym stadionie podczas wszystkich meczów ligowych. Nowy sezon Ekstraklasy rusza już 15 lipca br.

Wisła Płock powalczy o europejskie puchary? Prezes Wisły o nowej umowie z Orlenem: To większa stabilizacja



- Jestem przekonany, że przedłużenie współpracy z tak rozpoznawalną marką, jak PKN ORLEN, to ważne wydarzenie dla Klubu. Szczególnie, że po kilku latach udało nam się porozumieć na dłużej niż na jeden sezon. Dla Klubu oznacza to większą stabilizację i możliwość zaplanowania szerszych działań. Jestem bardzo szczęśliwy, że nadal będzie nam dane współpracować.

- Mogę też zapewnić, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by wynik sportowy osiągany przez naszą drużynę napawał dumą wszystkich kibiców, właściciela, sponsorów, partnerów oraz przyjaciół klubu, ze sponsorem strategicznym PKN ORLEN na czele - powiedział Tomasz Marzec, Prezes Wisły Płock.





PKN ORLEN w dalszym ciągu wspiera Akademię Piłkarską Wisły Płock, w której trenuje 450 dzieci. Nowy sezon Ekstraklasy rusza 15 lipca. W pierwszym meczu sezonu Wisła Płock podejmie na własnym stadionie 17 lipca Lechię Gdańsk.

Zbigniew Czyż