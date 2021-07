Współpracę Orlen Oil z krakowskim klubem ogłoszono w połowie czerwca podczas oficjalnej konferencji prasowej. Umowa zakłada, że spółka będzie sponsorem strategicznym Wisły przez najbliższe dwa lata.



Wcześniej na trykotach "Białej Gwiazdy" gościł logotyp jednego z bukmacherów. Pieniądze z Orlen Oil trafią nie tylko do pierwszej drużyny, ale również na szkolenie młodzieży.



Prezes klubu Dawid Błaszczykowski nie zdradził, o jakiej kwocie mowa. Oszacował jedynie, że Wisła będzie teraz inkasowała ze sprzedaży miejsca na koszulce około 40 procent więcej niż wcześniej.



Orlen wspiera także inny ekstraklasowy klub - Wisłę Płock, z którą ponownie nawiązał współpracę w 2016 roku oraz Lechię Gdańsk (poprzez grupę Energa). Jak się okazuje, na konto "Białej Gwiazdy" przelewa więcej niż na rzecz "Nafciarzy", a to właśnie w Płocku "bije serce" koncernu.

Wisła Kraków zarabia na współpracy z Orlenem więcej niż Wisłą Płock?

Jak ustalił "Przegląd Sportowy", krakowianie będą otrzymywać od Orlenu od 4 do 4,5 mln złotych za sezon, w zależności od wyników i frekwencji na trybunach. Wisła Płock natomiast w minionym sezonie zainkasowała 2,7 mln zł. 2,3 mln to kwota podstawowa, resztę stanowił bonus za wyniki - 50 tys. za każdą wygraną. W najbliższym sezonie stawka ta ma wynosić o 5 tys. więcej za każde zwycięstwo. 6 mln zł rocznie to natomiast wsparcie, na jakie mogą liczyć szczypiorniści Wisły Płock.



- Umowy z klubami Ekstraklasy oparte są na kwotach bazowych, które kluby otrzymują za określone świadczenia promocyjne i dodatkowych premiach, których poziom wypracowywany jest w ramach spotkań negocjacyjnych. Jeśli chodzi o wartość umów, jednym z elementów są osiągane wyniki i w tym zakresie dysproporcja w wynagrodzeniu (...) nie byłaby możliwa do wdrożenia. Chcemy zwrócić uwagę, że jako spółka z udziałem skarbu państwa prowadzimy transparentną politykę sponsoringową opartą o restrykcyjne procedury. Jesteśmy firmą podlegającą kontrolom wewnętrznym i zewnętrznym, i ekwiwalentność umów jest dla nas najwyższym priorytetem. (...) Obydwa zespoły zajmują dwa kolejne miejsca w ekstraklasie i jest to element, który nie pozwoliłby nam na zawarcie tak różnych umów sponsorskich - skomentowała sprawę Joanna Zakrzewska, pełniąca funkcję rzecznika PKN Orlen.



TB