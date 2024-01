Niesamowity finał afery alkoholowej. Wydawało się, że Polak jest już skończony

Oskar Tomczyk był jednym z czterech negatywnych bohaterów skandalu, do jakiego doszło jesienią. Wraz z Filipem Rózgą , Janem Łabędzkim i Filipem Wolskim został wówczas dyscyplinarnie usunięty z reprezentacji Polski U-17 , oczekującej w Indonezji na start mistrzostw świata w tej kategorii wiekowej.

To kara za samowolne opuszczenie hotelu nocą. Cała czwórka została znaleziona w pobliskim barze w stanie upojenia alkoholowego . Z relacji osób znających sprawę od podszewki wynika, że Tomczyk broczył krwią - miał wcześniej upaść i rozbić łuk brwiowy.

Miała być Hiszpania, będzie Mazowsze. Oskar Tomczyk piłkarzem Wisły Płock

Szybko nastąpił jednak radykalny zwrot akcji. W środę wieczorem pozyskanie zawodnika ogłosiła Wisła Płock . Strony złożyły podpis na kontrakcie ważnym do 30 czerwca 2026 roku .

- Nie ukrywam, że w pozyskanie piłkarza zaangażowało się kilka osób, w tym także spoza pionu sportowego. Cieszymy się, że udało się przekonać tak utalentowanego zawodnika do naszego projektu i pomysłu na niego. Co ważne, może on dać sztabowi szkoleniowemu nie tylko nowe opcje w ofensywie, ale również podnieść rywalizację w kontekście roli młodzieżowca - mówi dyrektor sportowy Dariusz Sztylka, cytowany przez oficjalną witrynę internetową klubu.