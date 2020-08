Dominik Furman podpisał dwuletni kontrakt z Genclerbirligi SK - poinformował turecki klub. Polski piłkarz przez ostatnie cztery sezony występował w Wiśle Płock. Z końcem rozgrywek 2019/20 wygasła jego umowa z "Nafciarzami".

To kolejne podejście Furmana do gry za granicą. 28-letni pomocnik, który seniorską karierę rozpoczął w Legii Warszawa, bez powodzenia próbował przebić się do składu Toulouse w 2014 roku i ekipy Hellas Werona dwa lata później.

W reprezentacji Polski wystąpił w trzech spotkaniach.

Genclerbirligi SK Ankara to 12. drużyna poprzedniego sezonu ligi tureckiej.

W minionym sezonie PKO Ekstraklasy rozegrał 36 spotkań, strzelił siedem goli i zanotował 6 asyst.



