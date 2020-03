Wisła Płock zdecydowała się na obniżenie zarobków wszystkich członków drużyny oraz trenera Radosława Sobolewskiego o połowę. Decyzja ta została podjęta w trosce o stabilność finansową klubu w dobie pandemii koronawirusa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zbigniew Boniek dla Interii: Myślałem o tym, że może być jakiekolwiek załamanie. Wideo INTERIA.TV

Włodarze "Nafciarzy" zdecydowali się zmniejszyć uposażenie zespołu po konsultacjach z piłkarzami oraz trenerem Sobolewskim.

Reklama

Decyzja dotycząca obcięcia części wypłat będzie obowiązywać do czasu rozegrania pierwszego zaległego spotkania ligowego lub do dnia 30 czerwca br.



- W tej kryzysowej sytuacji zagrażającej funkcjonowaniu klubów piłkarskich nasz zespół wykazał się zrozumieniem. Szybko też doszliśmy do porozumienia. Aktualnie wprowadzamy plan oszczędnościowy, który ma na celu przetrwanie tego bardzo ciężkiego okresu. - powiedział prezes Wisły Płock Jacek Kruszewski, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.



Wcześniej na zamrożenie znacznej części swojego wynagrodzenia zdecydowali się piłkarze Śląska Wrocław, a zawodnicy Wisły Kraków zaakceptowali obniżenie zarobków na czas pandemii.



TB



Obecna tabela Ekstraklasy - sprawdź!