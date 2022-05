Koncert Warty Poznań w Płocku - utrzymała się w Ekstraklasie

Trener Warty Poznań Dawid Szulczek mówił przed tym spotkaniem, że rywal z Płocka może grać już spokojnie, a to dla jego drużyny jest niebezpieczne. - Na puchary Wisła nie ma już większych szans, pewnie zajmie miejsce między szóstym a ósmym, zakładam że bliżej szóstego. A ta sytuacja w tabeli powoduje, że widać u rywali chęć do gry z większym ryzykiem. Jak ktoś popełni błąd, to nie robią z tego problemów - mówił Szulczek. Z jednym się pomylił - Wisła nie grała ryzykownie. Ryzykowne były tylko dryblingi i podania bramkarza płocczan Damiana Węglarza. Jedno z nich dało Warcie gola.

Wisła Płock - Warta Poznań. Fatalna dyspozycja gospodarzy

Sam występ Węglarza był dużym zaskoczeniem. W Wiśle od deski do deski grał wszystko Krzysztof Kamiński, ale doświadczonego golkipera zabrakło tym razem w meczowej kadrze. Zastąpił go 26-letni Damian Węglarz, który w tym sezonie zagrał tylko w jednym spotkaniu Pucharu Polski. Dostał szansę, ale od początku spotkania miał problemy z rozpoczynaniem akcji swojej drużyny. Te w ogóle się nie kleiły - niby w środku pola był wyborowy tercet Mateusz Szwoch - Dominik Furman - Rafał Wolski, ale ataków gospodarzy niemal nie było. Mało tego - Wisła zdecydowanie przegrała tę strefę. To Warta prezentowała się lepiej, ale i u niej widać było mankamenty. Przede wszystkim brakowało najlepszego strzelca poznaniaków Adam Zreľáka, więc nie miał kto kończyć akcji. W pierwszym kwadransie kilka dośrodkowań dotarło w pole karne, Węglarza dwukrotnie próbował zaskoczyć Milan Corryn, ale uderzał za lekko. Niestety, po kwadransie nawet zapał gości osłabł i już do końca pierwszej połowy oglądaliśmy festiwal nieporadności z obu stron. Jedni i drudzy strzelali na wysokości drugiego piętra (Furman z Wisły i Kupczak z Warty), Miłosz Szczepański miał problem z prostym dośrodkowaniem piłki. To były jednak błędy w ofensywie, aż w końcu "wielbłąd" przytrafił się bramkarzowi Wisły.

Wisła Płock - Warta Poznań. Goście wykorzystują prezent

W 37. minucie Warta zaatakowała Wisłę pressingiem, ale niezbyt mocnym - czwórką graczy. Damian Michalski wycofał więc piłkę do Węglarza, a ten chciał ją zagrać nogą do Piotra Tomasika. Uczynił to jednak tak nieudolnie, że kopnął futbolówkę prosto pod nogi Szczepańskiego. Skrzydłowy gości z prezentu skorzystał i bez problemu strzelił gola. Chwilę później bardzo ładnie z bocznej strefy uderzył jeszcze Miguel Luis, ale tym razem Węglarz wybił piłkę spod poprzeczki. Warta w ofensywie miała znacznie więcej atutów niż Wisła, która w pierwszej połowie oddała jedynie dwa niecelne strzały. Widać też było, że gościom bardzo dużo dał powrót do gry Roberta Ivanova. Fin opuścił dwa poprzednie spotkania, a Warta straciła w nich aż pięć bramek.

Wisła Płock - Warta Poznań. Bezradność płocczan po przerwie

Gdy Warta wygrywała mecze wyjazdowe w tym sezonie, a było ich do dzisiaj aż pięć, to zawsze do zera - to był zły omen dla płocczan. Gdy Warta strzelała jako pierwsza bramkę na obcym terenie, ani razu nie przegrała, choć do remisów zdołali doprowadzić rywale we Wrocławiu, Szczecinie i Białymstoku. Tymczasem od pierwszej minuty drugiej połowy nie było jakoś szczególnie widać, by gospodarze chcieli odwrócić losy tego spotkania. Przejęli inicjatywę, ale niewiele z tego wynikało. Trener Pavol Staňo w końcu się zirytował nieporadnością Kristiána Vallo, zdjął też z boiska Jorginho, a posłał na nie najlepszego snajpera Łukasza Sekulskiego. Ten był świetnie pilnowany przez rywali, ale w końcu, w 78. minucie, zdołał oddać pierwszy (i jedyny!) celny strzał gospodarzy w meczu. Była to próba lobowania bramkarza Warty... niemal z połowy boiska. Całkiem niezła, ale Jędrzej Grobelny zdążył wrócić i złapać piłkę.

Wisła Płock - Warta Poznań. Goście dobijają Wisłę

Najpierw minimalnie niecelny strzał oddał rezerwowy Frank Castañeda. Warta zaatakowała wyżej, wymusiła błąd rywali na ich połowie, a w konsekwencji - dostała rzut wolny 20 metrów przed bramką. Do piłki podszedł Mateusz Kupczak - trafił w głowę Dušana Lagatora, który chwilę wcześniej pojawił się na boisku, a rykoszet zmylił Węglarza. Nie minęły dwie minuty, a kolejna strata płocczan dała gościom kontrę i gola Castañedy - Kolumbijczyk wykorzystał sytuację sam na sam. Dzięki temu Warta zapewniła sobie utrzymanie w Ekstraklasie, a to było jej celem w tym sezonie.

Wisła Płock - Warta Poznań 0-3 (0-1)

Bramki: 0-1 Miłosz Szczepański 37., 0-2 Mateusz Kupczak 83., 0-3 Frank Castañeda 85.

Wisła: Węglarz - Pawlak (83. Walczak), Michalski, Chrzanowski, Tomasik - Vallo (61. Lesniak Ż), Szwoch, Furman (83. Rzeźniczak), Wolski, Jorginho (61. Sekulski) - Kolar (83. Lagator).

Warta: Grobelny - Grzesik, Trałka (70. Pawłowiec), Szymonowicz, Ivanov, Kiełb - Szczepański (56. Papeau), Kupczak Ż, Mäenpää (80. Jakóbowski), Luís (56. Kopczyński) - Corryn (56. Castañeda Ż).

Sędzia: Damian Kos (Wejherowo).

Widzów 3003.