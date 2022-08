Klub reaguje na skandal z Rafałem Wolskim. Drzwi do kadry bezpowrotnie zamknięte?

Oprac.: Tomasz Czernich Wisła Płock

Piłkarską Polskę obiegła we wtorek informacja o tym, że wyróżniający się piłkarz Ekstraklasy, związany z Wisłą Płock Rafał Wolski w połowie sierpnia ubiegłego roku został przyłapany na jeździe samochodem pod wpływem alkoholu. W lutym zapadł wyrok w sprawie, a 29-latek stracił prawo jazdy na trzy lata, został ukarany grzywną oraz zobowiązany do wpłaty pewnej kwoty na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Oświadczenie w sprawie wydała już drużyna gracza, a eksperci i kibice niemal jednogłośnie twierdzą, że pomocnik powinien zapomnieć o powołaniu do reprezentacji kraju, choć jeszcze niedawno wydawał się być tego bliski.

Zdjęcie Rafał Wolski / Piotr Matusewicz/East News / East News