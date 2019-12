Wisła Płock pokonała Piasta Gliwice 2-1 w meczu 20. kolejki Ekstraklasy. "Nafciarze" wygrali pierwszy raz od sześciu spotkań, a ojcem sukcesu został Giorgi Merebaszwili, który zdobył dwie bramki.

Piast szybko mógł otworzyć wynik meczu. Już w drugiej minucie groźnie strzelał Tom Hateley, ale nie trafił w bramkę.

Później inicjatywę przejęła Wisła, ale z gry nie mogła niczego stworzyć. Rywale przerywali ich akcje faulami i w końcu "Nafciarze" zdobyli bramkę po stałym fragmencie. W 16. minucie dośrodkował Dominik Furman. Piłkę wybił jeden z obrońców i spadła pod nogami Giorgija Merebaszwiliego, który uderzył z pierwszej piłki. Zanim piłka wpadła do siatki, odbiła się jeszcze od Patryka Sokołowskiego, ale gol został zapisany Gruzinowi.

Kilka chwil po wyjściu na prowadzenie, Wisła mogła je podwyższyć. Głową precyzyjnie uderzał Alan Uryga, ale Frantiszek Plach popisał się świetną interwencją.

Później Wisła się cofnęła. Piast próbował to wykorzystać, ale długo nie potrafił. Udało się to dopiero w 35. minucie, kiedy do dośrodkowania Marcina Pietrowskiego wyskoczył Gerard Badia i strzałem głową pokonał bramkarza.

W końcówce pierwszej połowy obie drużyny były skupione na tym, aby dowieźć remis do przerwy i tak się stało.