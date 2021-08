Mocne wejście w mecz było założeniem taktycznym Wisły Płock i udało się je zrealizować. Raków miał w podstawowym składzie kilku piłkarzy, którzy "w nogach" mieli sporą dawkę wysiłku meczowego z ostatniego starcia pucharowego.

"Nafciarzom" nie udało się przekuć minimalnej optycznej przewagi na zdobycz bramkową, a częstochowianie przetrwali ten okres, by z każdym momentem groźniej atakować. To właśnie goście otworzyli wynik spotkania.

W 19. minucie po lewej stronie pola karnego w drybling wdał się Patryk Kun, ale dobrze wyważył próbę zwodzenia kryjącego go rywala z wypatrywaniem tego, co dzieje się w polu karny. Kun dostarczył piłkę Marcinowi Cebuli, który popisał się fantastycznym menewrem.



Cebula przyjął piłkę na prawe kolano, równolegle odwracając się i ustawiając do strzału z woleja tą samą nogą. Uderzeniu nie zabrakło niczego, ani celności ani siły, i podopieczni Marka Papszuna mogli cieszyć się z prowadzenia 1-0.



Stracona bramka nie podłamała płocczan, którzy byli blisko błyskawicznej riposty. Grę gospodarzy znakomicie reżyserował Rafał Wolski, po jego rozegraniu "setkę" w polu karnym zmarnował Łukasz Sekulski. Ataki w wykonaniu Wisły nabierały rozmachu.



Sukces przyniósł im rzut wolny. Wisła przeciągnęła jego wykonywanie dwoma zmyłkami, dopiero w trzecie tempo wrzucił wysoką piłkę w pole karne Mateusz Szwoch. Damian Warhoł wyskoczył do futbolówki wysoko, ale nie miał wygodnej pozycji do strzału.



Mimo to udało mu się uderzyć idealnie w lewe okienko na 1-1. Rezultat ten mógł nie przetrwać do końca pierwszej połowy, bo tuż przed przerwą Cebula znów pokazał "kawał" techniki w polu karnym. Przy strzale odchylił się jednak minimalnie za bardzo i trafił w słupek.



Już pod koniec pierwszej połowy na placu gry dominowały drobne przewinienia, faule i złośliwości. Niestety dla widowiska taki scenariusz przejął kontrolę także nad drugą częścią meczu. Sędzia musiał gwizdać często i temperować zapędy zawodników obu drużyn

Nie znaczy to, że nie było szans na zmianę wyniku. Choć finalnie się tak nie stało, to okazji ku temu było co najmniej kilka. Najlepszą miał Cebula, który w tym meczu mógł nawet popisać się hat trickiem. Jego próba przelobowania Krzysztofa Kamińskiego z połowy boiska była bliska powodzenia. Ostatecznie rezultat nie zmienił się.





6. kolejka Polska - Ekstraklasa

2021-08-29 12:30 | Stadion: Stadion im. Kazimierza Górskiego | Arbiter: P. Malec Wisła Płock Raków Częstochowa 1 1 DO PRZERWY 1-1 Warchoł 37' M. Cebula 19'

1 1 Wisła Płock Raków Częstochowa Kamiński Krivotsyuk Rzeźniczak Lagator Vallo Rasak Szwoch Błachewicz Wolski Sekulski Warchoł Kovaczević Rundić Tudor Niewulis Długosz Poletanović Lopez Kun Sturgeon Cebula Guedes SKŁADY Wisła Płock Raków Częstochowa Krzysztof Kamiński Vladan Kovaczević Anton Krivotsyuk 59′ 59′ Milan Rundić Jakub Rzeźniczak Fran Tudor Duszan Lagator 28′ 28′ Andrzej Niewulis Kristián Vallo 78′ 78′ Wiktor Długosz Damian Rasak Marko Poletanović Mateusz Szwoch 82′ 82′ Ivan Lopez Marcel Błachewicz Patryk Kun 40′ 40′ 82′ 82′ Rafał Wolski 76′ 76′ Fabio Miguel Sturgeon 77′ 77′ 77′ 77′ Łukasz Sekulski 19′ 19′ 46′ 46′ 75′ 75′ Marcin Cebula 37′ 37′ 77′ 77′ Damian Warchoł 50′ 50′ Alexandre Xavier Pereira Guedes REZERWOWI Damian Węglarz Kacper Trelowski Damian Zbozień Jordan Courtney-Perkins Milan Obradović Dominik Wydra 82′ 82′ Radosław Cielemęcki 82′ 82′ Igor Sapała Fryderyk Gerbowski 78′ 78′ Mateusz Wdowiak Filip Lesniak 76′ 76′ Vladislavs Gutkovskis Dawid Kocyła 50′ 50′ Sebastian Musiolik 77′ 77′ Marko Kolar Pedro Vieira 77′ 77′ Luka Sušnjara 75′ 75′ Daniel Szelągowski

