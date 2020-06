Maciej Stolarczyk dla Interii: Brożek chce inaczej zakończyć karierę. Wideo WIDEO |

- Jestem spokojny o to, że Wisła sobie poradzi i utrzyma się w Ekstraklasie. "Biała Gwiazda" ma doświadczonych zawodników, którzy potrafią zrobić różnicę. Trzeba jednak pamiętać o tym, że w takiej sytuacji dochodzi obciążenie psychiczne. W poprzednim sezonie byliśmy w grupie spadkowej i zdaję sobie sprawę jak duże jest to jest obciążenie dla zawodników. Wierzę, że plan utrzymania i przetrwania się powiedzie - mówi w rozmowie z Interią selekcjoner reprezentacji Polski do lat 19 Maciej Stolarczyk.