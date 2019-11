Wisła Kraków. Stolarczyk o bieżącej sytuacji Wisły i planie wyjścia z kryzysu. Wideo WIDEO |

- Jesteśmy gotowi na to, żeby to zmienić i na tym się koncentrujemy. To jest sport. Mamy na to plan, żeby z tego wyjść - mówił na konferencji przed meczem z Arką Gdynia trener Wisły Kraków Maciej Stolarczyk