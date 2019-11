Wisła Kraków. "Szybka kontra": czy Maciej Stolarczyk pożegna się z posadą? Wideo WIDEO |

Wisła Kraków chyli się ku upadkowi. Ekipa z Reymonta przegrała sześć kolejnych meczów z rzędu i zajmuje 14. miejsce w Ekstraklasie. Coraz głośniej mówi się o tym, że z posadą może pożegnać się trener Maciej Stolarczyk. Dziennikarze Interii nie są jednak przekonani co do tego, czy jest to właściwe wyjście.