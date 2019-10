Piłkarz Wisły Kraków Rafał Boguski po meczu z Lechem Poznań. Wideo WIDEO |

"Pod względem gry można powiedzieć, że do 40 minuty to my dyktowaliśmy warunki - przeważaliśmy, a Lech się cofnął, nie mógł stworzyć żadnej klarownej sytuacji. Co prawda my też nie mieliśmy stuprocentowych szans, ale optyczna przewaga i operowanie piłką było po naszej stronie" - mówił po starciu z Lechem Poznań zawodnik Wisły Kraków Rafał Boguski.