Wisła Kraków. Przeszukania w kilkunastu miejscach związanych z klubem. Wideo

W ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie policjanci przeszukali we wtorek kilkanaście miejsc związanych z działalnością Wisły. W akcji brało udział 80 funkcjonariuszy z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą, wydziału do spraw zwalczania przestępczości pseudokibiców oraz wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji oraz policjanci z OPP Kraków. W sumie przeszukano kilkanaście miejsc. Wykorzystywany był także pies przeszkolony do wyszukiwania narkotyków. Wideo pochodzi z małopolskiej Policji.