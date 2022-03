Zwrot ws. nowego napastnika Wisły! Już wszystko jasne

Poprawa gry i punkt zdobyty w Gdańsku dla drużyny, która nie poradziła sobie z Olimpią Grudziądz to niespodzianka. Pytanie tylko, na ile to efekt trwałej tendencji, a na ile chęci odkupienia choćby części win po kompromitacji w ćwierćfinale Pucharu Polski.

Pewne jest jedno: od początku roku przy Reymonta jest niezwykle gorąco i nie wszyscy wytrzymują ciśnienie. Najpierw spadła głowa trenera Adriana Guli i o ile było to uzasadnione fatalną grą i porażkami z Rakowem i Stalą Mielec u siebie, o tyle na razie nie do końca są znane powody zwolnienia dyrektora sportowego Tomasza Pasiecznego. Czy były nimi nietrafione transfery? Rodzi się kolejne pytanie - czy Pasieczny miał w nich niezależność, w rękach ostateczną decyzję, czy tylko wnioskował, opiniował, a kto inny zatwierdzał, a jego stanowisko spłonęło na stosie ofiarnym?

Wisła czeka na nowego napastnika. Adem Buyuk zbiega o wizę

Jak podał Piotr Koźmiński z WP Sportowych Faktów przyjazd do Wisły napastnika Adema Buyuka opóźnia się z powodu procedur wizowych. Buyuk miał przeterminowany paszport, przez co nie mógł złożyć nawet wniosku o wizę. Dziś ma odebrać nowy dokument. Szanse na to, aby dołączył do zespołu przed niedzielnym spotkaniem z Lechem są, ale niewielkie.



Adem jest Turkiem, więc musi uzyskać zgodę na pracę na terenie Unii Europejskiej. 34-latek od 25 lutego jest bezrobotnym, po tym jak wygasł mu kontrakt z Malatyasporem. W tym sezonie w 25 meczach Super Lig zdobył pięć bramek. Ogółem - w 277 grach w ekstraklasie tureckiej trafił do siatki 68-krotnie.

Zatrudnienie Turka po zamknięciu okna transferowego jest możliwe dzięki temu, że ma on status bezrobotnego.

O tym wszystkim będziemy rozmawiać dziś w programie Jasna strona Białej Gwiazdy z Piotrem Jaworem i skautem Dawidem Majewskim.

Start programu już o godz. 11. Możecie zadawać pytania.

