Zwrot w sprawie nowego trenera Wisły Kraków? Jest stanowisko klubu

Wisła w niedzielę, w ostatniej akcji meczu wyszarpała wygraną z Polonią Warszawa i dzięki temu sytuacja krakowian w walce o awans do Ekstraklasy jest znacznie lepsza niż dwa tygodnie temu. To właśnie wtedy, po porażce z Termalicą Bruk-Bet Nieciecza, do dymisji podał się trener Radosław Sobolewski. Zastąpił go Mariusz Jop i spisał się nadspodziewanie dobrze.