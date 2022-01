Wisła Kraków ogłosiła kolejny ruch transferowy. Do drużyny Adriana Guli dołączył zawodnik doskonale znany krakowskim kibicom - 33-letni Zdenek Ondrasek.

To drugie podejście Czecha do gry w barwach "Białej Gwiazdy". Napastnik opuścił Kraków po rundzie jesiennej sezonu 2018/19. Teraz Wisła znów sięga po charakternego snajpera. Czeski napastnik podpisał z krakowskim klubem kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2023 roku, który zawiera opcję przedłużenia.

Wisła Kraków. Tomasz Pasieczny: Przebudowa ataku

- Zdenek to "nasz człowiek", to piłkarz, który pomoże nam na boisku, ale też w szatni - podkreślił w rozmowie z oficjalną stroną klubu Tomasz Pasieczny, dyrektor sportowy Wisły. - Planowaliśmy przebudowę linii ataku i Zdenek jest jej pierwszą częścią. Wierzymy, że jego umiejętności połączone z niesamowitą ambicją i charakterem przełożą się bezpośrednio na liczbę zdobywanych przez Wisłę punktów.

Słowa dyrektora sportowego krakowskiego klubu sugerują, że nie jest to koniec wzmocnień w ofensywie "Białej Gwiazdy". Krakowianie rozpatrywali bowiem też inne kandydatury spośród napastników i niewykluczone, że jeszcze jeden gracz na tę pozycję zostanie niebawem pozyskany.

Po odejściu z Wisły Ondrasek występował w FC Dallas, a później także w Viktorii Pilzno, gdzie spotkał się z obecnym trenerem Wisły Kraków. Zaliczył też ultrakrótki epizod w rumuńskim FCSB, zdążył również powrócić do norweskiego Tromso. Ondrasek jest jednak związany z Polską pod względem prywatnym - stąd pochodzi małżonka piłkarza.

