​Zgrzyt w Wiśle! Brzęczek próbuje łagodzić sytuację

Piotr Jawor Wisła Kraków

- Chwali mnie przy wszystkich, a potem nie zabiera na mecz - pożalił się Jan Kliment, napastnik Wisły. - To, że go chwalę nie oznacza, że od razu ma przepustkę do kadry meczowej - odpowiada trener Jerzy Brzęczek.

Zdjęcie Jerzy Brzęczek i Jan Kliment / Newspix