Były napastnik Wisły Kraków Zdenek Ondraszek oficjalnie został przedstawiony jako zawodnik Viktorii Pilzno. Czeski napastnik pomyślnie przeszedł testy medyczne w klubie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Artur Skowronek przed meczem z Pogonią Szczecin. Wideo INTERIA.TV

Po blisko 20 miesiącach w USA Zdenek Ondraszek wraca do Europy. 31-letni Czech ponownie zagra w swojej ojczyźnie.

Reklama

Już w poniedziałek Viktoria informowała o porozumieniu z napastnikiem, przekazując, że pozostały jeszcze do wykonania testy medyczne. Te najwyraźniej nie wykazały żadnych nieprawidłowości, bowiem we wtorek "Kobra" oficjalnie podpisał trzyletni kontrakt z klubem.



Ondraszek od stycznia 2016 do stycznia 2019 roku był zawodnikiem Wisły Kraków. Napastnik zdobył sympatię kibiców "Białej Gwiazdy" zdobywając 20 bramek w 66 spotkaniach w Ekstraklasie.



Dobra forma pozwoliła mu nawet na powołanie do reprezentacji Czech, gdzie już w debiucie zdobył bramkę przeciwko Anglii. Dotychczas Ondraszek zaliczył cztery występy w reprezentacji Czech.



31-latek ostatnio był piłkarzem amerykańskiego FC Dallas. W 22 spotkaniach w MLS zdobył dziewięć bramek i zaliczył trzy asysty.



Zdjęcie Zdenek Ondraszek / AFP

WG