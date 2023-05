Zawstydzające. Blamaż byłego piłkarza Wisły Kraków

Przyjście Manu nie zapowiadało się źle, bo Holender został wypożyczony z Łudogorca Razgrad , dla którego zdobył cztery bramki w 14 spotkaniach. W Wiśle spisał się jednak znacznie gorzej. Manu miał być jednym z ważniejszych ogniw w ofensywie, tymczasem w 11 meczach zdobył dwie bramki, ale przede wszystkim nie dawał drużynie jakości. Efekt? Gdy Wisła spadła z ligi, nie próbowano go nawet zatrzymać, tylko dążono do jak najszybszego rozwiązania kontraktu.

Szósty spadek Elvisa Manu

Po kilkumiesięcznej przygodzie przy Reymonta Manu trafił do Botewu Płowdiw i statystyki wskazują na to, że zaliczył tam świetną rundę - jesienią zdobył siedem goli w 14 meczach, więc zgłosił się po niego FC Groningen . Okazało się jednak, że także tego klubu Manu nie był w stanie uratować przed spadkiem (0 goli w 10 meczach) .

W niedzielę Groningen zremisowało bowiem na wyjeździe z Go Ahead Eagles 1-1 i tym samym jest już pewne degradacji z Eredivisie. Co więcej, jest to szósty w ostatnich siedmiu latach (!) spadek Manu z ligi, co na Twitterze wytknął mu jeden z kibiców.