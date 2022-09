Zastrzyki i kroplówki... Duży problem w Wiśle Kraków!

Krakowianie wpadli w dołek. Po niezłym początku rozgrywek, piłkarze Brzęczka spadli na siódme miejsce w tabeli i na dziś nie łapią się nawet do baraży o awans do Ekstraklasy. W ostatnich czterech meczach Wisła zdobyła tylko jeden punkt, a przełamać spróbuje się dziś na boisku 14. w tabeli Chojniczanki.

- Liczymy, że teraz będziemy skuteczniejsi w ofensywie. Musimy zdobywać punkty, bo to dla nas priorytet. Potrzebujemy pozytywnej serii. Oczywiście bardzo ważną kwestią jest też gra na zero z tyłu, to jest podstawowa kwestia - uważa Brzęczek.

- Przerwa reprezentacyjna była dla nas bardzo ważna. Mieliśmy też czterech zawodników na zgrupowaniach, ale najważniejsze, że wrócili bez kontuzji. Są gotowi do gry - dodaje szkoleniowiec.

Wisła Kraków. Siedmiu nieobecnych

Mimo to Brzęczek przed piątkową potyczką ma ból głowy, ponieważ nie może liczyć aż na siedmiu zawodników. Za żółte kartki musi pauzować Bartosz Jaroch, a sześciu piłkarzy jest kontuzjowanych. Są to: Jakub Błaszczykowski, Zdenek Ondraszek, Alan Uryga, Joseph Colley, Michael Pereira oraz Michał Żyro.

Szczególnie wiślakom może brakować tego ostatniego. Żyro w tym sezonie jest drugim najlepszym strzelcem Wisły z trzema bramkami. Do tego dołożył także dwie asysty.

- Przez ostatnie tygodnie bolało go kolano, grał na środkach przeciwbólowych i w ostatnim tygodniu przeszedł specjalistyczną terapię opartą na zastrzykach i kroplówkach. Dlatego nie będzie do naszej dyspozycji, bo po tej terapii nie może zbyt szybko wrócić do intensywnego treningu. Mam jednak nadzieję, że nastąpi to już w następnym tygodniu i od poniedziałku będzie do naszej dyspozycji - zaznacza Brzęczek.

Chojniczanka - Wisła Kraków. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie Chojniczanka - Wisła Kraków dziś o godz. 20.30. Transmisja w Polsacie Sport.

PJ