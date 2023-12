Zaskakujące słowa po dymisji. Tak Sobolewski pożegnał się z Wisłą Kraków

Dobry wieczór państwu. Ta przegrana dzisiaj z Termalicą to jest mój ostatni mecz w Wiśle Kraków. Podaję się dzisiaj do dymisji. Może to pomoże zespołowi w pewnych rzeczach. Jest naprawdę bardzo dużo złych emocji wokół zespołu, więc mam nadzieję, że moje odejście może pewną sytuację wokół drużyny i klubu uspokoi

~ powiedział Sobolewski.